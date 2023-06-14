الرئيس السيسى: وضعنا سعرًا استرشاديًا لـ5 سلع.. ونقدم الرغيف بـ5 قروش وتكلفته 80 قرشًا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة المصرية تحاول التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة منذ 3 سنوات، مضيفًا: "هذه مدة ليست بسيطة في عمر دولة إنها تقاوم أزمة عالمية كبيرة جدًا ولها تأثير على دول اقتصادها أقوى".

وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه مع أهالي قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، الأربعاء: "تحدثنا مع المزارعين وقالوا لنا اعملوا أسعار استرشادية مشجعة، وعملنا أسعار استرشادية مشجعة".

وتابع: "عملنا 5 سلع ووضعنا سعر استرشادي مشجع، أول ما أخواتنا المزارعين وجدوا فرصة أحسن وحد قدم سعر أعلى للأرز اتفقوا معه، لكن لا بأس طالما داخل مصر لكن هيوصل للناس سعره غالي".

واستكمل: "أنا كنت باخد الأرز ده أحطه في التموين، والتموين يمس 70 مليون مواطن مصري".

كما أشار الرئيس السيسي إلى إنتاج القمح في مصر حوالي 10 ملايين طن، مضيفًا: "أنا كدولة باخد القمح ده تكلفة الرغيف 80 قرش ويُباع بـ5 قروش فقط".

وتابع الرئيس السيسي: "أنا مش صاحب الحكاية أنا بس مسئول ومحدش صاحب الحكاية، إحنا أصحاب الحكاية مع بعض".