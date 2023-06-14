ضبط 38 قضية تهريب وتزوير و2126 مخالفة مرورية عبر المنافذ

أحكمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سيطرتها على كافة المنافذ، للتصدى لكافة محاولات التهريب بمختلف أنواعها، وضبط العناصر الإجرامية، القائمين عليها، والهاربين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، 7 قضايا تهريب بضائع وأقراص مخدرة ونقد أجنبي، وتنفيذ 397 حكمًا قضائيًا، و29 قضية في مجال الأمن العام، و2126 مخالفات مرورية وتنفيذ 266 حكمًا قضائيًا، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير مستندات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.