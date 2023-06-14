الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مصر للطيران" تطلق مشروع منظومة قنوات التوزيع الجـديدة "NDC"

حفل الاطلاق
حفل الاطلاق

نظمت شركة مصـر للطـيران احتفالية إطلاق منــظومة قنوات التوزيع الجديدة "NDC EGYPTAIR Retailing System، والتي تهدف إلى الاتصال المباشر بشكل أكثر تطوراً مع وكلاء السياحة داخل وخارج مصر.

أقيمت هذه الاحتفالية بحضور المهندس يحيي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عمرو عدوي، رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعدد من ممثلى شركات السياحة ولفيف من قيادات الشركة وممثلي شركة TP-Connects.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني واهتمامها بالتوسع في تغطية الأسواق العالمية وجذب عملاء جدد دعماً لحركة السفر والسياحة عبر المطارات المصرية، واستكمالاً لخطة التطوير المستمرة التي تنتهجها مصرللطيران والتي تأتي على رأس أولوياتها تطوير قنوات البيع.

 ورحب المهندس يحيي زكريا بانطلاق هذا المشروع الذى يهدف إلى زيادة فرص عرض وبيع منتجات الشركة وخدماتها الإضافية (Ancillary Services) بشكل أفضل مما هو عليه الأن من خلال أنظمة التوزيع العالمية (GDSs)، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، كما تتيح المنصة الخاصة بمصـرللطيران ers.egyptair.com تقديم جميع الخدمات ذات المحتوى المتنوع مثل عرض صور أو فيديوهات بجودة وتقنية عالية، بجانب عرض مواعيد الرحلات وأسعارها.

ويعزز برنامج (NDC) أيضاً من قدرة التواصل بين شركات الطيران و وكلاء السياحة والسفر (B2B) سواء شركات السياحة المعتمدة (IATA) أو غير المعتمدة (Non IATA).

وسلم محمد لطفي، المدير الإقليمي لمنظمة (IATA) لمنطقة شمال أفريقيا، شهادة (ARM) إلى عمرو عدوي، رئيس قطاع الشؤون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

 كما كرمت مصر للطيران شركاء النجاح من شركة TP-Connects وشركات السياحة والقائمين على المشروع تقديرًا لدورهم وتعاونهم خلال الفترة الماضية لإنجاح هذا المشروع.

ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأ التنفيذ الفعلي للمشروع منذ أكتوبر 2022 بالتعاون مع الشركة مقدمة الخدمة TP-Connects وتم إطلاق منصة NDC في مارس 2023 بشكل تجريبي بالتعاون مع أكثر من 50 وكيلا سياحيا داخل مصر وجاءت النتائج بشكل إيجابي.

مصر للطيران الناقل الوطني شركات السياحة السياحة مصر

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