غدا.. بيت السناري يستضيف ورشة "حكاية سندريلا المصرية"

يستضيف بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، في تمام الساعة الحادية عشر صباح غد الخميس، ورشة بعنوان "حكاية سندريلا المصرية.. جلسة حكي وقراءة وتفاعلية"، يقدمها محمد رمضان حسين.

وتشتمل الورشة على مجموعة متنوعة من الأنشطة والتمارين التي تساعد على تنمية المهارات اللغوية والتعبيرية، وكذلك التدريب على الحكي والتعبير الشفهي والكتابي، والمناقشات الجماعية حول النصوص، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالحكي والقراءة، بالإضافة إلى تلوين بعض الأشكال الخاصة بالحكاية.

جدير بالذكر أن الورشة موجهة للأطفال والنشء من سن 7 إلى 14 سنة.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية، ندوة مفتوحة للجمهور بعنوان "القراءة السريعة"، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق 17 يونيو الجاري، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

وتركز الندوة على التعريف بالقراءة السريعة وأهميتها، وتوضيح الفرق بين أنواع القراءة، وكيفية تعليم القراء السريعة للأطفال، وفوائد القراءة السريعة في تنشيط وتوازن المخ وتأثيرها على الشخصية والصحة النفسية، هذا بالإضافة إلى توضيح استراتيجيات القراءة السريعة وإمكانية الدراسة باستخدام القراءة السريعة.

بيت السناري

يعتبر بيتِ السناري واحدا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأنفق عليه أموالاً طائلة عرف هذا البيتِ كأحد ثلاثة بيوت ولكن بيت السناري هو البيت الوحيد الباقى من البيوت، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري الأثري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801م، فأقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.