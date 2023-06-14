الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدا.. بيت السناري يستضيف ورشة "حكاية سندريلا المصرية"

بيت السناري
بيت السناري

يستضيف بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، في تمام الساعة الحادية عشر صباح غد الخميس، ورشة بعنوان "حكاية سندريلا المصرية.. جلسة حكي وقراءة وتفاعلية"، يقدمها محمد رمضان حسين.

وتشتمل الورشة على مجموعة متنوعة من الأنشطة والتمارين التي تساعد على تنمية المهارات اللغوية والتعبيرية، وكذلك التدريب على الحكي والتعبير الشفهي والكتابي، والمناقشات الجماعية حول النصوص، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالحكي والقراءة، بالإضافة إلى تلوين بعض الأشكال الخاصة بالحكاية.

جدير بالذكر أن الورشة موجهة للأطفال والنشء من سن 7 إلى 14 سنة.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية، ندوة مفتوحة للجمهور بعنوان "القراءة السريعة"، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق 17 يونيو الجاري، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

وتركز الندوة على التعريف بالقراءة السريعة وأهميتها، وتوضيح الفرق بين أنواع القراءة، وكيفية تعليم القراء السريعة للأطفال، وفوائد القراءة السريعة في تنشيط وتوازن المخ وتأثيرها على الشخصية والصحة النفسية، هذا بالإضافة إلى توضيح استراتيجيات القراءة السريعة وإمكانية الدراسة باستخدام القراءة السريعة.

بيت السناري
يعتبر بيتِ السناري واحدا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأنفق عليه أموالاً طائلة عرف هذا البيتِ كأحد ثلاثة بيوت ولكن بيت السناري هو البيت الوحيد الباقى من البيوت، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري الأثري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801م، فأقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.

الإسكندرية التواصل الثقافي بيت السناري جلسة حكي قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية مكتبة الاسكندرية ورشة

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف"

تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام ضد محمد عادل قاتل نيرة أشرف

إعدام محمد عادل.. "النقض" فى حيثيات تأييد الحكم: "تملكه هوى مسعور"

مصدر بـ"التعليم": كاميرات وقوات أمن إضافية لمواجهة غش "لجان أولاد الأكابر"

ضبط المتهم بالنصب على مالكى المحال التجارية بالقاهرة

تحرير 110 محاضر لحملات التفتيش فى السنطة وزفتى وطنطا وبسيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى