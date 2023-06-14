الرئيس السيسى يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقرية الأبعادية فى البحيرة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرية الأبعادية في محافظة البحيرة.

وشملت جولة الرئيس السيسي (الوحدة الصحية، ودار مسنين الأبعادية، ومجمع الخدمات التكنولوجية، ومجمع الخدمات الزراعية).

وخلال جولته، قال الرئيس السيسي لنزلاء دار مسنين الأبعادية: "جئت إليكم للاطمئنان على أحوالكم".. وتساءل: "هل كل احتياجاتهم متوفرة؟"، وأجاب النزلاء بأن جميع احتياجاتهم متوافرة، كما أعربوا عن سعادتهم الكبيرة لزيارة الرئيس السيسي إلى الدار.

وأضاف: "نعيش ببركتكم ومنورين الدنيا كلها"، بينما طالبت نزيلات في الدار الرئيس السيسي بزيارة السعودية لأداء الحج أو العمرة، وقال الرئيس: "عنينا ولكن لا تنسونا بالدعوات الطيبة، وكل سنة وأنتن طيبات"، كما أدار الرئيس بعدها حوارًا مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية، حيث رحب أهالي القرية بالرئيس السيسي في مشهد جماهيري حاشد.

عقب ذلك، تفقد الرئيس السيسي مجمع الخدمات التكنولوجية، وأعرب عن شكره لكل العاملين على جهودهم المبذولة لخدمة المواطنين.

واستمع الرئيس إلى شرح مفصل حول الخدمات التي يقدمها المجمع من بينها مكاتب خاصة للشهر العقاري والبريد المصري والأحوال المدنية والوحدة المحلية المتمثلة بالمركز التكنولوجي، كما يقدم المجمع أكثر من 161 خدمة منها بعض الخدمات التي تنتهي إجراءاتها في نفس يوم المطالبة بها.

ووجه الرئيس السيسي عدة تساؤلات للعاملين داخل المجمع عن سير العمل وإمكانية استيعاب المواطنين لفكرة الخدمات المميكنة المقدمة لهم في إنجاز الخدمة المطلوبة، وقال أحد العاملين إن الخدمات المميكنة في المجمع سهلت بالطبع على المواطنين في إنجاز خدماتهم في وقت أسرع من المطلوب، وضرب مثلًا على ذلك بالمطالبة باستخراج رخصة البناء التي تتطلب بشكل قانوني مدة تتجاوز عن 30 يومًا، ولكن بالخدمات المميكنة يتم إنجازها في وقت أقل من ذلك بكثير.

وطالب الرئيس السيسي- في ختام الجولة التفقدية داخل المجمع- جميع العاملين بإبلاغه عن أي مشاكل أو مطالبات أو معوقات تعطل سير العمل داخل المجمع للعمل على حلها، حتى يتم تقديم كل الخدمات على أحسن وجه للمواطنين، وأجاب العاملون في المجمع بالقول إن المجمع لا توجد به أي مشاكل تذكر، وكل الأمور تسير على ما يرام خاصة عقب التطورات والتجديدات التي شهدها المجمع مؤخرًا.

وخلال الجولة التفقدية، أشاد الرئيس السيسي بجهود العاملين في الوحدة الصحية بقرية "الأبعادية"، واستمع إلى شرح مفصل من مدير الوحدة الصحية بقرية "الأبعادية"، والذي أكد أن مركز طب أسرة "الأبعادية" يخدم حوالي 37 ألف مواطن، لافتًا إلى أن هذه الوحدة ستكون باكورة الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي يعد الحلم والهدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة البحيرة.

وقال مدير الوحدة الصحية "إن الوحدة تتوفر بها خدمات طبيب الأسرة، وخدمة الإخصائي، والعديد من التخصصات في الباطنة والأطفال، بالإضافة إلى الأشعة والمعامل والتحاليل، كما توجد بها عيادتان مميزتان لكبار السن وذوي الهمم، بالإضافة إلى مكتب خدمة الرعاية الأساسية من خلال مبادرة تطوير الرعاية الأساسية، والتي تتوفر في 251 مركزًا، منها 16 في محافظة البحيرة كمرحلة أولى، وسيتم البدء في المرحلة الثانية، ونأمل أن تكون هناك 3 وحدات في كل إدارة صحية للوصول إلى 450 مكانًا في البحيرة".

وتساءل الرئيس السيسي: "هل الـ37 ألف مواطن الذين تخدمهم الوحدة تم تسجيل بياناتهم على الحواسب الإلكترونية أو على الأقل لهم أرشيف خاص بجميع بياناتهم؟"، وأجاب مدير الوحدة الصحية قائلًا: "إن المواطن عندما يأتي للوحدة يقوم بالدخول على مكتب إدارة الحالة المنوط بجمع الملفات الخاصة بالمرضى ولكل أسرة بعددها تفصيليًا، ثم يتوجه به للعيادة المطلوبة، ويكتب الطبيب بيانات الحالة، ليتم الاحتفاظ بتلك البيانات الصحية المحدثة لكل فرد"، مشيرًا إلى أن كل وحدة صحية يسجل بها عدد الأسر والأفراد، حيث إن عدد الأسر المقيدة على الوحدة الصحية بقرية الأبعادية حوالي 6 آلاف أسرة.

وأدار الرئيس السيسي حوارًا مع الأطباء ومسئولي الوحدة للتعرف على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن مشروعات "حياة كريمة"، وسأل الرئيس أحد الصيادلة بالوحدة الصحية بقرية الأبعادية: "هل الأدوية هنا متوفرة بشكل جيد أم لا.. بكل صراحة؟"، وأكد مدير الوحدة الصحية أن هناك صيدلية تتوفر بها كل الأدوية داخل الوحدة، مشددًا على عدم وجود أي عجز في الأدوية مع إمكانية توفير أي بديل للأدوية غير المتاحة، بالإضافة إلى وجود قائمة أساسية للأدوية في الرعاية الأساسية متوافرة بشكل كامل في جميع الوحدات.

واستفسر الرئيس السيسي عن أحوال الأطباء والصيادلة داخل الوحدة الصحية، وهل لديهم أي مقترحات؟، مؤكدًا أن الدولة تقوم بتنفيذ تلك المشروعات من أجل خدمة المواطنين لكي لا يكون هناك ضغط على المستشفيات، وأن تتولى الوحدة الصحية مسئوليتها.

وبدوره، أكد مدير الوحدة الصحية أنه إذا تم تقديم خدمات الرعاية الأساسية بشكل جيد سيتم تقليل الضغط على المستشفيات بنسبة 70%، وهذا ما نطمح إليه عبر الاستثمار في الصحة وليس المرض، مشيرًا إلى أن الوحدة تتوفر بها كل المبادرات، سواء مبادرة (صحة المرأة) أو (الأم والجنين) أو (الكشف المبكر على الأورام) ومبادرة (الاعتلال الكلوي) أو (الأمراض غير السارية).

وأضاف أن الوحدة قامت بإرسال 15 متدربًا إلى محافظة بورسعيد لنقل خبراتهم في منظومة التأمين الصحي الشامل للوحدة مرة أخرى، مؤكدًا أن الوحدة هي أول مكان يتم اعتماده في هيئة الاعتماد والرقابة والاستعداد للدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل لقرية "الأبعادية" بمحافظة البحيرة لافتتاح عدد من مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، كما التقى الرئيس السيسي عددًا من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

