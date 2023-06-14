البرلمان اللبنانى يفشل فى انتخاب رئيس جديد

أخفق البرلمان اللبناني مجددًا، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفًا للرئيس السابق ميشال عون.

وانتهت قبل قليل، عملية فرز الأصوات في الجلسة الثانية عشرة لمجلس النواب اللبناني، والتي عُقِدَت اليوم؛ لانتخاب رئيس للجمهورية.

وجاءت النتائج كما يلي: 59 صوتًا لصالح جهاد أزعور، و51 صوتًا لصالح سليمان فرنجية، و7 أصوات لصالح زياد بارود، وفقًا لموقع "النشرة" اللبناني.

ورفع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، جلسة انتخاب الرئيس، بعد فقدان النصاب، نتيجة خروج عدد من النواب، فيما تم قطع بث الجلسة عن الإعلام، وفقًا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.