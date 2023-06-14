لمدة 4 ليال.. باليه الأوبرا يروي قصة البجعات المسحورات على المسرح الكبير

تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني، أرمينيا كامل، العرض العالمي الشهير "بحيرة البجع" من إخراج الراحل الدكتور عبدالمنعم كامل، بمصاحبة أوركسـترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك على مدار 4 ليال تبدأ في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة "20، 21، 22، 23 يونيو" على المسرح الكبير.

ويُعّد عرض "بحيرة البجع" أحد أهم عروض الباليه الكلاسيكية ذات الأربعة فصول، وتدور قصته حول الأمير سيجفريد الحزين بسبب إلحاح والدته لإيجاد الفتاة المناسبة للزواج لتصبح أميرة البلاط، على أن يتم ذلك في حفل عيد ميلاده وبعد جدال معها بسبب رفضه الزواج بالطريقة التقليدية دون حب متبادل يقرر الأمير ترك البلاط والخروج إلى حديقة القصر، حيث يجذب انتباهه سرب من البجعات ويقرر ملاحقته ويفاجأ بتحول البجعات إلى أميرة ووصيفاتها اللاتي ينتبهن إلى وجود غريب.

وبعد اطمئنان الأميرة البجعة تروي له حكايتها فنعرف أنها تدعى أوديت سحرها فون روثبارت لسبب مجهول لتصبح بجعة في النهار وأميرة في الليل ولا يزول سحرها إلا إذا تعرضت لقبلة حب صادقة فيفتتن بها الأمير سيجفريد ويعدها بتقديمها إلى أمه في حفل عيد ميلاده ليتزوجها، إلا أن هذا المشهد الرومانسي ينقطع بظهور الساحر فون روثبارت المفاجئ فيحاول الأمير قتله، لكن أوديت تمنعه؛ لأن ذلك يعني بقاءها بجعة للأبد وفي الفترة التي تسبق الحفل وخوفا من زوال السحر يقوم روثبارت باختطاف أوديت وحبسها في قصره، ويسحر ابنته أوديل لتشبه الأميرة أوديت تماما مع اختلاف لون ملابسها، وذلك بهدف خداع الأمير الذى يعد أوديت المزيفة بالزواج، لكنه يكتشف الخدعة وينطلق باحثا عن أوديت الحقيقية ويصل إلى زنزانة محبوبته فى القصر المسحور، فيتحول الساحر إلى طائر عملاق مخيف ينجح الأمير فى القضاء عليه وحينها يبدأ انهيار القصر فيهرب الأمير مع حبيبته ليتزوجها ويخلصها من السحر.

الجدير بالذكر أن باليه بحيرة البجع عرض لأول مرة عام 1887 على مسرح البولشوى بموسكو ويعد أحد أبرز عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة.