إحباط 5 محاولات لتهريب كروت ذاكرة ومخدرات وسيوف بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، خمس محاولات تهريب، الأولى والثانية كانتا أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، حيث تم ضبط راكبين عربيين حاولا تهريب كمية من كروت الذاكرة داخل جيوب ملابسهما التي كانوا يرتدونها.

استوقف الراكبين وبتفتيشهما ذاتيا ضبط ٢٥٠٠ كارت ذاكرة مع الأول و٣٣٠٠ كارت مع الثاني، قاما بإخفائهم داخل جيوب الملابس التي يرتدونها.

الحالة الثالثة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط النمساوية القادمة من فيينا، حيث تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته ٥١ شريط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي ٥١٠ أقراص.

والحالة الرابعة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بكين، حيث تم ضبط راكب أسيوي بحوزته 6 سيوف ذوي نصل معدني حاد محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤وتعديلاته، كما أفاد بذلك تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار.

والحالة الخامسة والأخيرة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار، ضبط راكب مصري بحوزته ٤ شرائط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي ٤٠ قرصا و٤ عبوات بلاستيكية بها ٤٠ قرص فوار لنفس العقار المخدر.

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