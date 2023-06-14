الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ 75 مليون جنيه.. محافظ أسيوط: انتهاء وتسليم 14 مشروعًا بقرى "حياة كريمة"

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم الانتهاء من 14 مشروعًا بالمرحلة الأولى من مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف النموذجية ونقاط الأطفاء التي يجرى تنفيذها تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بقرى حياة كريمة ضمن مبادرة التطوير الشامل للريف المصرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.


جاء ذلك خلال لقاءه مع المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمة بأسيوط.


وأوضح محافظ أسيوط، أن اللجنة الفنية والهندسية استلمت عدد 5 مواقف نموذجية للسيارات الأجرة و5 أسواق حضارية و4 نقاط إطفاء بإجمالي 14 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 74 مليون و983 ألف جنيه في إطار سلسلة الإنجازات المتتالية التي تشهدها مراكز ومدن المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والقرى الأكثر احتياجًا وجاري تشغيلهم فعلياً لتصبح ملموسة على أرض الواقع وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشروعات للمواطنين.


وأشار المحافظ، إلى أن مشروعات الأسواق والمواقف تهدف بشكل رئيسي إلى القضاء على السويقات والمواقف العشوائية في القرى وتحسين المظهر الحضارى وتوفير أماكن مناسبة تسمح لصغار التجار وسائقي مركبات الأجرة بممارسة نشاطهم لافتاً إلى أن الأسواق ستساهم في تنظيم عملية تداول السلع وتمكن صغار المزارعين من تسوق منتجاتهم دون الحاجة لتحمل تكاليف كبيرة في عملية النقل.


وأوضح محافظ أسيوط، أن هذه المشروعات ساهمت في خلق فرص عمل مؤقتة أثناء مراحل الإنشاء وفرص عمل دائمة بعد التشغيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأنشطة المرتبطة بهذه الخدمات.


وأكد اللواء عصام سعد، أنه روعي في تصميم الأسواق والمواقف أن تكون منشآت حضارية يسهل التحكم فيها والدخول إليها والخروج منها وتتميز بطابع عمراني جيد وقد تم تصميم أكثر من نموذج ليناسب المساحات المختلفة من الأراضى المتاحة في كل قرية بينما تم الالتزام باشتراطات الحماية المدنية فيما يتعلق بمشروعات نقاط الإطفاء، لافتاً إلى أنه روعى أيضا توزيع المشروعات بشكل متوازن وعادل بين الوحدات المحلية القروية بحيث تسمح باستفادة مجموعة من القرى المتجاورة من خدمات الأسواق والمواقف.


 

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