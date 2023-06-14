الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة: التوسع في إنشاء مواقف السرفيس لتوفير مواقع حضارية للمواطنين

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة على التوسع في إنشاء مواقف السرفيس للقضاء على المواقف العشوائية وتوفير مواقع حضارية للمواطنين وتسهيل حركة التنقل لهم مع إضافة خطوط سير جديدة تخدم أكبر قطاع ممكن. 

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية اليوم بحي بولاق الدكرور لمتابعة جهود تحسين منظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية ومنع التعديات على الطريق العام، بجانب عدد من المشروعات الجارية. 

وشملت جولة المحافظ شوارع الشوربجى والتحرير وزنين ومنطقة مدينة المبعوثين حيث وجه المحافظ جهاز السرفيس وحي بولاق الدكرور وبالتعاون مع إدارة المرور في تحسين الحركة المرورية والتخطيط الجيد لمواقع تواجد سيارات السرفيس والقضاء على التكدس المروري بشارع الشوربجى في المنطقة من نزلة المحور وحتى مطلع الدائري مع دراسة مواقع الدورانات ( يوترن ) بذلك القطاع. 

وشدد محافظ الجيزة على رئيس حي بولاق الدكرور بضرورة رفع كافة أشكال الإشغالات والتعديات على الطريق العام بمنطقة الشوربجي لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية مع التواجد الدوري والمتابعة اليومية لذلك.

كما تفقد المحافظ موقف السرفيس الجاري انشاؤه بشارع التحرير أسفل محور صفط والذي يسع 180سيارة ويخدم خطوط الدقي والسيدة عائشة والجيزة والقصر العيني والمترو ..موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال بالموقف لإدخالة الخدمة مع دعم شبكة الإنارة.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور باستغلال عدد من المواقع أسفل الكباري لتخصيصها كساحات انتظار للسيارات للقضاء على الانتظار الخاطئ لتيسير الحركة المرورية. 

وتفقد المحافظ جراج معدات توزيع الحملات المركزية والفرق السريعة التابع لهيئة النظافة والتجميل بشارع الشوربجى ، ووجه بضرورة إجراء الصيانات الدورية للمعدات والسيارات للحفاظ عليها.

وتابع محافظ الجيزة أعمال رفع كفاءة وتطوير مركز شباب زنين وأعمال إزالة المبنى الرئيسي المتهالك بالمركز في إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة بالمركز.. موجها برفع مخلفات هدم المبنى القديم بشكل فوري لعدم تراكم المخلفات.

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