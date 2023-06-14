الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحد شباب "الأبعادية" للرئيس السيسى: "نبايعك حتى آخر العمر"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارًا مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، وذلك خلال جولته بالقرية ضمن مشروعات "حياة كريمة".

وقال أحد شباب قرية الأبعادية للرئيس السيسي: “سأبايعك لآخر العمر”، ليرد عليه الرئيس السيسي: "ربنا يديك طول العمر".

وأضاف أحد شباب قرية الأبعادية: "لا حقيقي يا ريس لآخر عمري هختارك.. إحنا اتولدنا على إيدك من جديد.. إحنا جيل الثمانينات اتعمل معانا اللي مكناش نحلم بيه".

وأعربت سيدات قرية الأبعادية عن سعادتهن بزيارة الرئيس السيسي القرية بالزغاريد التي ملأت الأرجاء.

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى قرية الأبعادية بالبحيرة، اليوم الأربعاء، لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، ويلتقى عددًا من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي قرية الابعادية البحيرة شباب قرية الأبعادية

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