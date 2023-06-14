الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشباب والرياضة تعلن انطلاق المرحلة الخامسة لمشروع قيم وحياة ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نفذت مديرية الشباب والرياضة إدارة الشباب ندوة لمشروع قيم وحياة  - المرحلة الخامسة بمركز شباب القابوطى اليوم، في إطار  التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء، ومؤسسة مصر الخير، والبنك الأهلي المصري.

ألقت الندوة الدكتورة آية عصام الدين، منسق عام مشروع قيم وحياة وممثل مؤسسة أجيال مصر بورسعيد والتي تطرقت في حديثها إلى أهمية القيم الانسانية، وتعريف معنى القيمة والتحدث عن قيمة السلام، مواكبة لاحتفالات العالم باليوم العالمي للعيش معا في سلام.

جدير بالذكر أن مشروع قيم وحياة يهدف إلى نشر وتفعيل القيم  في المجتمع من خلال تدريب وإعداد وبناء قدرات الفرد والارتقاء بالسلوك القيمى للفرد والمجتمع.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والاستاذ عبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وتحت اشراف عائشة الغزاوى مدير الإدارة والاستاذ عهدى المغربى، مشرف التطوع بالمديرية، وجايدة مطر مشرف أندية الفتاة والمرأة بالمديرية.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
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