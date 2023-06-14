الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"البحوث الإسلامية": الأزهر أسهم في إثراء الحوار المتبادل مع دول العالم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

زار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عيَّاد، الخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط، والتي تعتبر من أغنى المكتبات على مستوى المحتوى المعرفي في المغرب العربي، حيث تشتمل على مجموعة مهمة من المخطوطات النفيسة والنادرة؛ حيث تفقَّد الأمين العام خلال هذه الزيارة الوحدات العلمية الخاصة بها. 

كما التقى الأمين العام خلال الزيارة بمحافظ الخزانة الملكية الدكتور أحمد شوقي بنبين؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات العلمية المختلفة؛ كما تناول اللقاء الحديث عن دور الخزانة في نشر العلم والحفاظ على التراث الإسلامي، وما تشتمل عليه من كنوز علمية، وخبرات وكوادر بشرية، كما تفقد وحدات الخزانة وأجرى نقاش مع الباحثين فيها.

وخلال اللقاء، استعرض الأمين العام الجهود العلمية والدعوية والتوعوية التي يقوم بها الأزهر الشريف من خلال قطاعاته المختلفة سواء داخل مصر أم خارجها، حيث عرض الأمين العام صورة إجمالية عن الدور الذي يقوم به مجمع البحوث الإسلامية أحد قطاعات الأزهر الشريف سواء ما يتعلق منه بالإصدارات العلمية أم التوعية المجتمعية من خلال الاتصال المباشر مع الناس على المستوى المحلي والدولي، والأعمال التي تقوم بها الإدارات واللجان المختلفة للمجمع، فضلًا عن الحملات التوعوية والجهود الدعوية التي تلبي احتياجات الناس اليومية، إضافة إلى المكتبة الأزهرية وما تحتويه من مخطوطات نادرة وإصدارات فريدة. 

كما تناول الأمين العام خلال اللقاء جهود مصر والأزهر الشريف في دعم الطلاب الوافدين، وما يُقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، والدور العالمي الذي يؤديه مبعوثو الأزهر إلى دول العالم المختلفة، وما تقوم به أكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى في تدريب الأئمة من جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أسهم بدور فعّال في إثراء الحوار المتبادل مع مختلف دول العالم لدعم أواصر السلام بين الناس من خلال التقريب بين أتباع الأديان المختلفة، ليتعايش الناس فيما بينهم تحت راية واحدة تعلي صالح الإنسانية وتنبذ التطرف والإرهاب.

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