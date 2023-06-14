"أوباما" يظهر فى التدريبات الجماعية للزمالك استعدادًا لمواجهة فاركو

حرص يوسف إبراهيم "أوباما"، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لنادي الحزم السعودي، على التواجد في تدريبات الأبيض التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على مصافحة أوباما، وشاهد اللاعب جانبًا من مران الفريق استعدادًا للقاء فاركو المقبل في بطولة كأس مصر.

لاعبو الزمالك يخوضون تقسيمة فنية قوية

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خططية خاصة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وركز الجهاز الفني للفريق مع اللاعبين على أمور خططية خاصة، منها نقل الكرة بالشكل السليم والمتقن والسريع بجانب التعامل مع العرضيات وأمور أخرى.

وحرص أوسوريو، المدير الفني، ومدحت عبدالهادي، المدرب العام، على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل خلال الفقرة.

وبعدها خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التي تم التدريب عليها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الحالي باستاد القاهرة الدولي.