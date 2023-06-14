تكوينات ديكورية ولقاءات توعوية ضمن فعاليات "قصور الثقافة" ببشاير الخير (صور)

أقام بيت ثقافة القباري بفرع الإسكندرية، أمس الثلاثاء، ورشة تصميم تكوينات ديكورية مستوحاة من الورود بمدرسة الشهيد محمد محمود حربي بمدينة بشاير الخير، وذلك استمرارا لأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

خلال الورشة قامت الفنانة نجلاء فتحي مدير بيت القباري بتدريب الرواد على عمل تصميمات متنوعة باستخدام الكارتون وورق الكانسون الملون وأعواد خشبية، وذلك بالتعاون مع قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة غرب التعليمية وبمشاركة المدربة أمنية الحبشي.

كما عقد لقاء حول أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، بجانب مجموعة من الألعاب التفاعلية، ومسابقة في المعلومات العامة وتوزيع جوائز عينية على الفائزين، بإشراف مسئولي إدارة التوعية بالصرف الصحي.

الفعاليات نظمها فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وتمت بإشراف د.جيهان حسن المشرف على المشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات، والذي يهدف إلى الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للمواطن في المناطق الجديدة الآمنة.

وفي سياق آخر؛ شهد مسرح قصر ثقافة السلام بالقاهرة العرض المسرحي "الشوافة سينما ٣٠ "، لفرقة قصر ثقافة السلام المسرحية، والذي يستمر حتى ١٥ يونيو الحالي، ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور أحداث العرض حول قرية مصرية عام 1930 تستقبل مجموعة من السينمائيين لتصوير أول فيلم مصري ناطق، ويجد مخرج الفيلم مقاومة ورفضا من أهالي القرية ويحرضهم على ذلك كبار البلد، ومع الوقت ينجح المخرج في إقناعهم بعمل أول فيلم ناطق في الريف، ويكشف النص ردود فعل أهالي القرية للكاميرا للمرة الأولى في حياتهم، وبين صراع الخوف والفضول ومواجهة عقبات تعطيل الفيلم يصر أهل البلد على تصوير الفيلم ومعاونة المخرج.

العرض تأليف محمود جمال، إخراج عمر حسين، ديكور وملابس نهاد السيد، استعراضات خالد رجب، أشعار ابراهيم محمد، وموسيقى وألحان فؤاد هارون.

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