الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس أكاديمية الشرطة: ثورة 30 يونيو أثبتت أن الشعب هو صاحب قراره

اللواء هانى أبو المكارم
اللواء هانى أبو المكارم

قال اللواء هانى أبوالمكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن أكاديمية الشرطة تحرص على دورها التوعوى، الذى تفعله من خلال عرض القضايا ذات الأهمية المجتمعية خلال الندوات.

وأضاف مساعد الوزير، خلال كلمته فى الندوة التى نظمها مركز بحوث الشرطة تحت عنوان "٣٠ يونيو.. الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية"، أن ندوة اليوم بمناسبة ذكرى ثورة يونيو المجيدة التى برهن خلالها الشعب المصرى العظيم على أن الشعوب هى من تحدد مصيرها.

وقال مساعد الوزير إن ثورة ٣٠ يونيو تمثل ملحمة وطنية خالدة أثمرت عن ميلاد الجمهورية الحديثة فى طريق البناء والتنمية من خلال إقامة المشروعات العملاقة وتحقيق حياه كريمة للمواطنين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد رئيس أكاديمية الشرطة أن القيادة السياسية أكدت على ضرورة فهم الجهود المبذولة للحفاظ على الوطن، ولذلك تم تنظيم تلك الندوة من خلال الذراع العلمية لوزارة الداخلية وهى أكاديمية الشرطة. 

اللواء هاني أبو المكارم رئيس اكاديمية الشرطة أكاديمية الشرطة

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