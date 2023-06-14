الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مبابى يهاجم إدارة باريس: كانت هناك أوجه قصور عاجلا أم آجلا سننتهى بدفع ثمنها

مبابي
مبابي

هاجم كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إدارة النادي من جديد بعد الجدل الذي أثير حوله هذا الصيف.

وخرجت تقارير تفيد بأن مبابي قرر عدم تجديد عقده مع باريس الذي ينتهي في صيف 2024، حيث هناك خيار في عقده لتمديد عام آخر حتى 2025.

ومع هذه التقارير، عاد من جديد ريال مدريد الإسباني في الصورة للحصول على اللاعب بعدما فشل في الحصول عليه الموسم الماضي، حيث كان قريبا منه قبل أن يجدد قائد سان جيرمان عقده مع النادي.

وقال مبابي اليوم مع صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، في تصريحات لاذعة عن النادي: "بالنسبة للاعب مثلي، الهدف هو الفوز بكل شيء، لكننا نعلم أننا واجهنا بعض المشاكل في باريس سان جيرمان".

وأضاف: "كنا نعلم أنه في باريس سان جيرمان كانت هناك أوجه قصور عاجلا أم آجلا سننتهي بدفع ثمنها".

وانضم كيليان مبابي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.

مبابي كيليان مبابي باريس سان جيرمان سان جيرمان ريال مدريد

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