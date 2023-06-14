الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قمة مصر للأفضل تكرم رئيس "الرعاية الصحية" بجائزة إنجاز القيادة الاستثنائية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كرمت قمة مصر للأفضل، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بجائزة الإنجاز المؤسسي للقيادة الاستثنائية "TOP ACHIEVERS"، وذلك في دورتها الثامنة لتكريم الأفضل من الشخصيات والهيئات والمؤسسات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، والاحتفاء بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

شهد الحفل حضور نخبة من الوزراء وهم المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إضافة إلى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محمد عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والأستاذ محمد الاتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، وعدد كبير من المسئولين الحكوميين والقياديين التنفيذيين لكبرى البنوك والمؤسسات والشركات العاملة فى السوق المصرية، ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي احتفالية قمة مصر للأفضل والتي تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "UMS"، معربًا عن خالص امتنانه لتقديرهم واحتفائهم بالكفاءات والإنجازات بالدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي قائد تاريخي للإصلاح الصحي في مصر، ومؤكدًا أن استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل على أجندة أولويات الدولة والحكومة المصرية.

وأشار السبكي إلى الاهتمام بتطوير قطاع الرعاية الصحية في ضوء توجيهات وتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن نظامنا الصحي أصبح قويًا وفي مصاف الدول الكبرى والمتقدمة في مجال الرعاية الصحية وفق خطة استراتيجية وضعتها ونفذتها الدولة للإصلاح الصحي الشامل على كافة المستويات والجهات، قائلًا: واليوم يتم الاحتفاء بجهود الدولة المصرية لتعزيز نمو الاقتصاد والنجاحات التي حققتها في جميع القطاعات رغم المتغيرات العالمية، وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية، والذي يؤكد تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من مؤسسات وهيئات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.

وتابع السبكي: نعمل ونطور بجد واجتهاد نحو توفير الرعاية الصحية التي تليق بالمصريين، وتحقيق حلمهم في التغطية الصحية الشاملة، وهو ما يتحقق الآن حيث امتدت منظومة التأمين الصحي الشامل إلى جميع محافظات المرحلة الأولى "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وسيتم تطبيقها بكافة محافظات الجمهورية تباعًا في مدة أقل من 10 سنوات وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى تسجيل العديد من النجاحات والإنجازات للمنظومة على جميع المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي الشامل أمل المصريين، ولافتًا إلى انعكاساته الإيجابية على زيادة قدرة المواطن على الإنتاج وتعزيز انتمائه وولائه للوطن.

ولفت السبكي إلى التخطيط العلمي والجيد للمنظومة الذي انعكس على توفير الخدمات والرعاية الصحية المتميزة للمنتفعين داخل نطاق محافظاتهم دون الحاجة إلى السفر للداخل أو الخارج للعلاج، مؤكدًا تقديم القيادة السياسية والحكومة المصرية كافة أوجه الدعم لنجاح المنظومة، ومساندتها لمواصلة الإنجازات التاريخية والفريدة التي تسجلها على كافة المستويات، وتابع: نسعى للعمل بحلول مبتكرة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعظيم الموارد والتكاتف مع أجهزة الدولة لإنجاح مشروع الدولة المصرية "التأمين الصحى الشامل" مستقبل صحة المصريين.

تجدر الإشارة إلى انطلاق الدورة الثامنة لقمة مصر للأفضل، تحت شعار "الاحتفاء بالنجاح قوة في عصر التغيرات العالمية"، حيث تستعرض القمة في دورتها الجديدة، جهود الدولة المصرية في تعزيز نمو الاقتصاد والنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية رغم تداعيات الأزمة العالمية نحو تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، وأن جائزة "TOP ACHIEVERS" بقمة مصر للأفضل يتم منحها للقيادات سواء من القطاع الحكومي أو الخاص الذين حققوا نجاحات استثنائية، وتمكنوا من إدارة مؤسساتهم للوصول إلى مستويات عالية من الإنجاز وفق معايير أهمها "أداء الأعمال، الابتكار، الاستدامة".

وهو الأمر الذي استطاعت الهيئة العامة للرعاية الصحية تحقيقه بقيادة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة في ظل دورها الرئيسي كذراع للدولة المصرية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، والذي امتد إلى جميع محافظات المرحلة الأولى، وحيث نجحت الهيئة في استحداث العديد من الخدمات العلاجية بأحدث التقنيات والممارسات الطبية العالمية، وتقديم أكثر من 22.5 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين حتى الآن، منها 350 ألف عمليات وجراحات متنوعة، وإنجازات التسجيل والاعتمادات القومية والدولية للمنشآت الصحية، والتحول الأخضر للرعاية الصحية، وهو الأمر الذي يؤهل مصر لأن يكون لديها نظام رعاية صحية قوي يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده الدولة حاليًا في جميع المجالات.

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