الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"اختفى قبل 5 أيام".. تحقيقات موسعة في العثور على جثة طبيب الساحل داخل عيادته

جثة طبيب
جثة طبيب

تواصل النيابة العامة بالقاهرة، التحقيق في  واقعة العثور على جثة طبيب الساحل أسامة توفيق والتي عثرت الأجهزة الأمنية على جثته داخل عيادة عظام في منطقة الحلفاوي، بعد تغيبه لعدة أيام.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الحادث وتفريق كاميرات المراقبة.

وكشفت االتحريات الأولية، أن الطبيب يقيم في مركز هيها في الشرقية، ويعمل بمستشفى معهد ناصر، وانتقلت الشرطة للعيادة بعد بلاغ الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخلها وبعدها عثر على جثة المجني عليه داخل حفرة.

 

وتبين من التحريات أن الشاب «أسامة» اختفى قبل نحو 5 أيام، قبل العثور على جثته، إذ بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعيادة التي يعمل بها الطبيب، تبين دخوله للعيادة وعدم خروجه منها، فدخل رجال المباحث للعيادة ولاحظوا انبعاث رائحة كريهة من داخلها.

 

وبمناظرة الجثمان، اتضح أنه كان مشوهًا ونٌقل إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة ثم دفنها.

 

طبيب الساحل العثور علي جث نيابة

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