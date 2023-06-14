بروتوكول تعاون بين القومي للحوكمة ومصر الخير لدعم "المنظمات الأهلية الخضراء"

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنه الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد ومؤسسة مصر الخير، ممثلا عنها الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة ملحق، اليوم الأربعاء، بروتوكول التعاون الموقع بين المعهد والمؤسسة عام 2020.

ويهدف البروتوكول لدعم المبادرة الإقليمية "المنظمات الأهلية الخضراء". جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة الباز، مدير مركز التنمية المستدامة بالمعهد، رضوى محسن، نائب مدير مركز التنمية المستدامة بالمعهد، والدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع الجمعيات الأهلية بالمؤسسة.

وعقب التوقيع، استعرضت الدكتورة شريفة شريف لمحة عامة عن نشأة المعهد منذ عام 1956 وحتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تسمية المعهد باسم "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة"، موضحة أن رؤية المعهد تتمثل في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة من أجل تحقيق التنافسية والتنمية المستدامة، كما تأتي رسالته في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب، التي تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة.

وأوضحت شريف، أن المعهد يقوم بمراجعة وتقييم ومراقبة وإعداد التقارير عن ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، فضلًا عن إبرام الشراكات مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة والمؤسسات التدريبية والتعليمية الوطنية والاقليمية والدولية، وتقديم الاستشارات لممارسات الحوكمة في القطاع العام والخاص، مشيرة إلى المبادرات التي أطلقها المعهد خلال الفترة الماضية والتي تأتي بما يتسق مع جهود الدولة المصرية في التصدي لتغير المناخ وتعزيز العمل المناخي، وتماشيًا مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 المنعقد بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي، ومن هذه المبادرات مبادرة "العقول الخضراء" وتستهدف نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى الأطفال والطلاب في المدارس، للفئة العمرية من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، وتشمل الأطفال والطلاب بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وتناولت شريف بالحديث مبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" وهي إحدى مبادرات المعهد وتهدف إلى تبسيط مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها والقاء الضوء على أهميتها وسبل تحقيقها بصورة جذابة وشيقة من خلال 17 قصة قصيرة تناسب الأطفال بالمرحلة الابتدائية، مؤكدة أن إصدار تلك القصص يأتي في إطار خطة متكاملة وضعها المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة لنشر الوعى بالأهداف الأممية على المستويين المحلي والإقليمي.

وأضافت أن تعاون المعهد في دعم المبادرة الإقليمية "المنظمات الأهلية الخضراء"، يأتي في إطار بروتوكول التعاون المحرر بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومؤسسة مصر الخير خلال عام 2020؛ بهدف تعزيز دور المنظمات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن أهداف المبادرة تتوافق مع رؤية ورسالة وأهداف المعهد ودوره القومي الهام في توطين أهداف التنمية المستدامة ونظم الحوكمة داخل مؤسسات المجتمع المصري ومنها المنظمات الأهلية، مشيرة إلى حرص المعهد على التعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وصرح الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، بأن المؤسسة مهتمة بتعزيز إسهام العمل الأهلي العربي في التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، مؤكداً على استمرار دعم المؤسسة لمجهودات منظمات العمل الأهلي العربي علي المستوي القومي والعربي، فضلا عن العمل على بناء قدرات المنظمات الأهلية في مجال التنمية المستدامة والتغيرات المناخية.

وأشار إلى أن مؤسسة مصر الخير أطلقت المبادرة الإقليمية "المنظمات الأهلية الخضراء " خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP 27؛ بهدف دعم تحول المنظمات الأهلية إلى منظمات أهلية خضراء مستدامة سواء على مستوى التنظيم والإدارة المؤسسية أو على مستوى الممارسات التنموية التي تستهدفها داخل المجتمع.