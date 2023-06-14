صحة مطروح: تقديم الخدمة الطبية لـ1092 منتفعة خلال 3 أيام بحملة "حقك تنظمى"

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن الفرق الطبية قدمت خلال 3 أيام من انطلاق المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار “حقك تنظمي" بمحافظة مطروح، الخدمة الطبية لعدد ١٠٩٢ منتفعة بالمحافظة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الثانية، في ٥ إدارات صحية بالمحافظة، وهي “النجيلة ومرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام”، وتستمر حتى غدا ١٥ يونيو الجارى.

وأضاف "سالم" أن حملة "حقك تنظمي" تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال.

وأشار إلى أنه وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، يعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية للسيطرة على النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الاقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التى تُبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وتابع الدكتور سيد مصلحي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجانًا لجميع السيدات المستهدفة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تقدم الخدمة من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعومة بخدمة الإخصائي، لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة على أعمال الحملة، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.