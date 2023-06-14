أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى المدنيين منذ بدء الصراع إلى 958 شخصًا

أعلنت نقابة أطباء السودان، عن عدد القتلى والجرحى منذ بدء اشتباكات السودان حتى الآن.

وأشارت "أطباء السودان"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى ارتفاع عدد القتلى المدنيين منذ بدء الصراع إلى 958 شخصا، لافتة إلى أن جميع مستشفيات بدارفور خارج الخدمة والوضع كارثي.

وكان قد ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أمس الثلاثاء في تقرير أنه منذ اندلاع العنف في السودان قبل شهرين، فر نحو 9ر1 مليون شخص.

وبحسب التقرير فر نصف مليون من النازحين إلى دول مجاورة، وإلى جانب العاصمة الخرطوم، تضررت منطقة دارفور غربي البلاد بشدة جراء العنف الشديد.

وأعلن حاكم دارفور المنطقة "كمنطقة كارثة" بعد القتال والنهب المستمرين.