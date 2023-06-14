بكين تدعو واشنطن إلى وقف التدخل في الشؤون الداخلية الصينية

دعا وزير الخارجية الصيني تشين جانج نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي، إلى وقف التدخل في الشؤون الداخلية الصينية.

وطالب وزير الخارجية الصيني خلال الاتصال، بتغليب لغة "الحوار والتفاهم" ويأمل بعودة العلاقات بين البلدين إلى حالة الاستقرار، حسبما أوردت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل الآن.

ويأتي الاتصال بعد يومين من تأكيد وزارة الخارجية الصينية أنه لا توجد معلومات حول زيارة وزير الخارجية الأمريكي الصين، رغم إعلان الجانب الأمريكي عن ترتيبات الزيارة خاصة عقب سلسلة من التوترات بين البلدين، آخرها تحليق منطاد صيني في المجال الجوي للولايات المتحدة.

وأعلنت الخارجية الأمريكية عن استعداد أنتوني بلينكن لزيارة الصين في الأسبوع المقبل، وذلك في إطار جهود إدارة الرئيس جو بايدن لتحسين العلاقات بين البلدين.

ووفقًا لمسئولين أمريكيين، من المتوقع أن يصل وزير الخارجية بلينكن إلى بكين في 18 يونيو، ويعقد اجتماعات مع مسئولين صينيين بارزين، بما في ذلك وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، وربما الرئيس شي جين بينج. ومع ذلك، لم تؤكد وزارتا الخارجية الأمريكية والصينية الزيارة حتى الآن.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، قد صرح مؤخرا بأن واشنطن ستعلن "في مستقبل قريب" عن سفر مسؤولين أمريكيين، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

توتر العلاقات

وللمرة الأولى منذ تولي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مهامه في الولايات المتحدة، التقى بنظيره الصيني، شي جين بينج، في نوفمبر الماضي، خلال قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، واتفقا على التعاون في عدد من القضايا.

لكن العلاقات بين البلدين توترت مجددا في فبراير بعد تحليق منطاد مراقبة صيني فوق الأراضي الأمريكية، والذي اعتبرته واشنطن عملا تجسسيا، وألغى بلينكن رحلة إلى الصين في اللحظة الأخيرة.

ومع ذلك سعى الجانبان مؤخرا إلى التهدئة، خاصة خلال اجتماع مغلق في مايو في فيينا بين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك ساليفان، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، وانج يي.