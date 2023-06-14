صحف القاهرة تبرز استقبال الرئيس السيسى لرئيس الوزراء العراقى

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بقصر الاتحادية رئيس الوزراء العراقي، كما تناولت باهتمام عددا من أخبار الشأن المحلي.

في صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الارتقاء بالتعاون مع العراق اقتصاديا وأمنيا"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون المتبادل في شتى المجالات: السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، بقصر الاتحادية محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراقي، الذي يزور مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، يضم نائبي رئيس الوزراء وزيرَي الخارجية والتخطيط، ووزراء الإسكان والتجارة والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقى، للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة، مشيرة إلى أن اللقاء حضره من الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين المصريين.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة، تصريحه بأن اللقاء بحث سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، خاصة على صعيد التعاون الأمني، والتبادل التجاري، والاستثمارات، وتطوير البنية التحتية.

كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء الدور المحوري للدولتين في المنطقة، حيث تم تأكيد الحرص على تعزيز العمل العربي المشترك، بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة، وبما يحقق آمال شعوب المنطقة في العيش في سلام واستقرار.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء العراقي بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية بين البلدين، مؤكدا حرص العراق على تعزيز آليات التعاون الثنائي الراسخة مع مصر، والبناء على نتائج زيارته لمصر، في مارس الماضي، وقال إن وتيرة الزيارات المتبادلة بين الجانبين تعكس الحرص على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، خلال الفترة المقبلة، وتعزيز الاستفادة من القدرات والكفاءات المصرية في مختلف المجالات، خاصة في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك، في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجا يحتذى في الحفاظ على الاستقرار، والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وتحت عنوان "توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق في مختلف المجالات"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني شهدا توقيع 11 وثيقة تعاون في عدد من المجالات بين البلدين بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن التوقيع حضره عدد من وزراء البلدين، وذلك عقب اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق.

وأضافت الصحيفة أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وصف العلاقات "المصرية – العراقية" بأنها "تاريخية".. وقال "إن علاقات مصر مع العراق تاريخية ممتدة الجسور، حيث سجل التاريخ بداية التفاعل النشط بين الحضارة المصرية القديمة والحضارات المتعاقبة في بلاد الرافدين منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، منذ أكثر من 6 آلاف عام وامتدت منذ هذا الوقت وتوطدت علاقات الشعبين المصري والعراقي حيث تجمعها وحدة اللغة والثقافة والتاريخ المشترك".

ونوه مدبولي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني أمس بالعاصمة الإدارية - بحرص رئيس الوزراء العراقي على زيارة مصر للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر منذ مارس الماضي مما يعكس الاهتمام الواضح بدعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.. ورحب مدبولي بالسوادني والوفد الوزاري رفيع المستوى ضيوفا أعزاء على أرض مصر.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العلاقات المصرية - العراقية بأنها “استراتيجية ومحورية” وسوف تساهم في استعادة وتعزيز التأثير العربي والدولي للبلدين.. منوها إلى علاقات التعاون مع الأردن أيضا.

وشدد السوداني على أهمية تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة ما بين الحكومتين المصرية والعراقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وقال "إن هناك إرادة ورغبة جادة من قيادة البلدين لتطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيز الاستثمارات، وسأتواصل شخصيا مع الدكتور مصطفى مدبولي، وكذلك ستتواصل الوزارات المعنية من أجل وضع هذه المذكرات موضع التنفيذ".

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "البورصة تربح 13 مليار جنيه" أن البورصة اختتمت تداولاتها في جلسة أمس على تباين في حركة مؤشراتها، حيث أغلق رأس المال السوق عند مستوى 1.168 تريليون جنيه، محققا ارتفاعا قدره 13 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وأوضحت الصحيفة أن جلسة أمس سجلت قيمة تداولات نحو 3.7 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على مليار سهم من خلال تنفيذ 94.6 ألف صفقة.

وعلى صعيد المؤشرات، زاد مؤشر “إي جى إكس 30” بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 17866 نقطة، وقفز مؤشر “إي جى إكس 50” بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 3286 نقطة، كما صعد مؤشر «إي جى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 21610 نقاط، في حين ارتفع مؤشر «إي جى إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 7475 نقطة.

وفي الشأن المحلي أيضا وتحت عنوان، "طرح 140 طنا يوميا من اللحوم الحية والمجمدة استعدادا للعيد"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الوزارة أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك ونوعت مناشئ ومصادر استيراد اللحوم بعد أحداث السودان فتم التعاقد مع دول جيبوتي وأوغندا وتنزانيا إلى جانب السودان للحوم الحية، وتم التعاقد مع البرازيل والهند لتوريد اللحوم المجمدة بكميات كافية، مشيرا إلى أن استيراد اللحوم من تشاد وارد وممكن إلا أن تكلفة النقل منها عالية حيث لا يوجد وسيلة للنقل إلا بالطائرات.

وفى سياق متصل، أعلن اللواء محمود السعدني، رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن والأسماك التابعة لوزارة التموين، عن أنه يتم طرح 140 طنا يوميا من اللحوم الحية والمجمدة على منافذ المجمعات ومنافذ شركات الجملة العامة والمصرية بجميع المحافظات استعدادا لعيد الأضحى وكذلك تم تسيير السيارات المتنقلة لتوزيع اللحوم من خلال الشركة القابضة الغذائية.

وتحت عنوان "21 رحلة لمصر للطيران نقلت 2240 حاجا للأراضي المقدسة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن 21 رحلة جوية أقلعت على مدار الـ24 ساعة الماضية نقلت 2240 حاجا من حجاج بعثة وزارة التضامن، ووزارتي الداخلية والصحة، وقرعة المنوفية وأسوان وترانزيت، وحجاج فلسطين، وذلك على الجسر الجوي الذي تنظمه شركة مصر للطيران لنقل حجاج بيت الله إلى جدة والمدينة المنورة لأداء المناسك.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الرحلات تضمنت 7 رحلات جوية أقلعت من مطار القاهرة الدولي إلى مطار جدة، و5 رحلات جوية بواقع 4 رحلات من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة، ورحلة واحدة من مطار أسوان الدولي إلى مطار المدينة المنورة.

من جانبه، أكد المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت الجسر لنقل 45 ألف حاج على 185 رحلة جوية هذا العام ما بين منتظمة وغير منتظمة إلى جدة والمدينة المنورة، وذلك في مرحلة الذهاب والتي تنتهي يوم 22 يونيو الجاري.

وفي متابعتها للحوار الوطني ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن المشاركين في لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الحوار الوطني أكدوا ضرورة حماية الرقعة الزراعية والنهوض بقطاع الزراعة لدعم الأمن الغذائي، بجانب ترجمة الاستحقاقات الدستورية في شكل سياسات وقوانين فعالة .. مشيرين إلى أن الفلاح والزراعة، هما المحوران الأساسيان لهذا القطاع.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أمس لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون.



وفي الشأن التعليمي، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن طلاب الثانوية العامة أدوا أمس ثاني الامتحانات باختباري الاقتصاد والإحصاء أخر المواد غير المضافة للمجموع ليبدأ الطلاب أداء امتحانات المواد الأساسية الأحد المقبل بمادة اللغة العربية.

وذكرت صحيفة "الأخبار" أن د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة حرص على متابعة الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

وفي الشأن الرياضي، عودة إلى صحيفة "الجمهورية" التي ذكرت أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يلتقي في التاسعة مساء اليوم منتخب غينيا بمدينة مراكش المغربية وهو الملعب الذي اختاره المنتخب الغيني لمباراته التي تعذر إقامتها في بلاده لعدم جاهزية ملاعبها.

وأوضحت الصحيفة أن مباراة الليلة تأتي ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وأشارت الصحفية إلى أن المنتخب الوطني يتصدر المجموعة الرابعة قبل مواجهة غينيا برصيد 9 نقاط ويشاركه المنتخب الغيني الصدارة بنفس الرصيد ويليهما مالاوي وإثيوبيا بـ3 نقاط.

وتحت عنوان "المنتخب الأوليمبي جاهز لودية غانا"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المنتخب الأوليمبي يختتم اليوم تدريباته على هامش معسكره المغلق استعدادا لودية غانا غدا، في ختام تحضيراته لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 4 يوليو المقبل.