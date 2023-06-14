الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قطار التنمية يصل البحيرة.. مشروعات بـ12.7 مليار جنيه فى قطاع الطرق والكبارى

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

“حياة كريمة” قطار التنمية الاقتصادية الذى غيّر شكل الحياة داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي أطلقها وأطلق معها قطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى الريف المصرى، والتى غيرت الحياة بداية من مشروعات عملاقة فى جميع المجالات التي تخدم مصالح المواطنين من صحة وتعليم وطرق وكباري وصرف صحي وإحلال وتجديد شبكات المياه وبناء وتجديد المساجد.
 

الطرق والكباري بمحافظة البحيرة كانت لها الدور الأكبر من قطار التنمية خلال الفترة القليلة الماضية، حيث تم تنفيذ 57 مشروعًا بتكلفة إجمالية 12.7 مليار جنيه داخل المحافظة والتى يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي باهتمامات كبيرة من خلال شريان الحياة، والتى تم تنفيذ العديد منها وجرى افتتاحها خلال الفترة الماضية.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن قطاع الطرق شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تم إنشاء 5 كبارى على الطريق الزراعي الذى يربط القاهرة بالإسكندرية، وتم الافتتاح الرسمي لعدد 3 كبارى، وجار الانتهاء من الباقى، ومن المتوقع أن يتم الافتتاح خلال العيد القومي للمحافظة.

 

كما أشارت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إلى أن قطاع الطرق والكبارى والذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا من أجل المساهمة فى توفير حياة كريمة للمواطنين ومن أجل المساهمة أيضًا في الربط بين المحافظة وباقى المحافظات، من أجل دفع عملية الاستثمار والتى تعتمد بشكل كبير على الزراعة والاستثمارات.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة أن قطاع الطرق والكبارى شهد العديد من الاستثمارات خلال الـ4 أعوام السابقة، حيث تم تنفيذ 57 مشروعًا بتكلفة إجمالية 12,8 مليار جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من رصف 25 طريقًا بطول 270 كيلو بتكلفة 700 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 5 كبارى بتكلفة 200 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه جار الانتهاء من رصف 11 طريقًا وعدد 16 كوبرى بتكلفة 7.8 مليار جنيه.

2 7 مليار جنيه احلال وتجديد اهتماما كبيرا اقتصادية إسكندرية الاقتصادية والاجتماعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية

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