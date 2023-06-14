تفاصيل تحريات المباحث فى العثور على جثة فتاة فى حالة تعفن بمسكنها بالدقى

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة تفاصيل جديدة في العثور على جثة فتاة داخل شقتها في الدقي، حيث أوضحت التحريات الأولية و معاينة خبراء الأدلة الجنائية أن الفتاة توفيت منذ أكثر من 5 أيام

وكانت المفاجأة هي العثور على والدة المجني عليها في حالة إغماء تام بجوار جثة نجلتها وتم نقلها إلى المستشفي وتبين أنها سيدة قعيدة لم تستطع إنقاذ نجلتها ولا إبلاغ أحد بوفاتها حتى تحللت الجثة.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة فتاة داخل مسكنها في الدقي، في حالة تعفن رمي متقدم وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل مسكنها في الدقي، توجه رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة فتاة تقيم بصحبة والدتها، وتم نقلها إلى المشرحة.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

