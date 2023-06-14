الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل تحريات المباحث فى العثور على جثة فتاة فى حالة تعفن بمسكنها بالدقى

جثة
جثة

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة تفاصيل جديدة في العثور على جثة فتاة داخل شقتها في الدقي، حيث أوضحت التحريات الأولية و معاينة خبراء الأدلة الجنائية أن الفتاة توفيت منذ أكثر من 5 أيام 

وكانت المفاجأة هي العثور على والدة المجني عليها في حالة إغماء تام بجوار جثة نجلتها وتم نقلها إلى المستشفي وتبين أنها سيدة قعيدة لم تستطع إنقاذ نجلتها ولا إبلاغ أحد بوفاتها حتى تحللت الجثة. 

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة فتاة داخل مسكنها في الدقي، في حالة تعفن رمي متقدم وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل مسكنها في الدقي، توجه رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة فتاة تقيم بصحبة والدتها،  وتم نقلها إلى المشرحة.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 

أجهزة الأم أجهزة الأمنية إبلاغ افر الاجهزه الـ اقتر أكثر الأجهزة الأمني

الأكثر قراءة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 فى الأسواق للمستهلكين

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 فى المحافظات

سى إن إن: ندرة المياه المرتبطة بأزمة تغير المناخ تهديدا خطيرا للنمو الاقتصادى فى العالم

تبدأ غدًا.. رابط تقديم رياض الأطفال الأزهرى للعام الدراسى الجديد 2023-2024

بوتين: خسائر أوكرانيا هذا الشهر "كارثية"

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 13 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلى فى حادث الحدود.. ثغرات واستنتاجات وقرارات فورية

رئيس "الوطنى الفلسطينى" يطالب البرلمانات الدولية بكبح إرهاب الحكومة الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة