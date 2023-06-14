هبة طوجي تجرى بروفات حفلها الأول بدار الأوبرا المصرية (صور)

أجرت النجمة اللبنانية هبة طوجي، مساء أمس الثلاثاء، بروفاتها الأولى، بدار الأوبرا المصرية، استعدادا لحفلها المقرر إقامته بعد غد الجمعة، على خشبة المسرح الكبير، بمصاحبة الموسيقار الكبير أسامة الرحباني، وسينى سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

برنامج حفل هبة طوجي والرحباني بالأوبرا

أعدت هبة طوجي، برفقة الموسيقار أسامة الرحباني والمايسترو أحمد عويضة، برنامجا فنيا مميزا لتقديمه لجمهورها خلال الحفل يتضمن مجموعة مميزة من أعمالها الغنائية التى تمزج بين الطابع الشرقي والكلاسيكى والروح الفنية اللبنانية، التى لحنها لها الموسيقار أسامة رحبانى ووزعها قائد الحفل المايسترو أحمد عويضة منها "حلم، يمكن حبيتك، يا حبيبي خليك حدي، خلاص، لونبقي سوا، حبيبي خلاص، قل لى يا حبيبي، مين اللي بيختار، بعد سنين، لابداية ولا نهاية، أول ما شوفته، زمان، بلد التناقض"، إلى جانب أحدث أعماله بعنوان «سلم علي مصر»، والتي تهديها لمصر وشعبها، بالإضافة إلى عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة، منها طلعت يا محلا نورها، حنا السكران وغيرها.

أولى حفلات هبة طوجي بالأوبرا

ويعد هذا الحفل الأول لهبة طوجي، بالأوبرا، ومن المقرر أن يبدأ فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ومن المتوقع أن يرفع الحفل ، لافتة كامل العدد، خاصة أنه نفدت نسبة كبيرة من تذاكر فور طرحها للجمهور، وانقسمت أسعار تذاكر الحفل على الموقع التابع لدار الأوبرا للحجز الإلكتروني، إلى أربع فئات، الأولى بمبلغ 3510 جنيهات، والثانية بقيمة 3210 جنيهات، أما الثالثة بقيمة 2510 جنيهات، والرابعة والأخيرة بقيمة 1810 جنيهات.

9 شروط لحضور حفل هبة طوجي

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل هبة طوجي وهي: