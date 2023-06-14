بينها "التحديات التى تواجه مصر" بمركز الحرية للإبداع .. أجندة الدستور الثقافية

يحتشد اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 بالعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي السادسة والنصف مساء، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، لقاء مفتوح بعنوان “التحديات التي تواجه مصر داخليا وخارجيا”، بمشاركة كلا من: محافظ البحيرة الأسبق دكتور مصطفي هدهود، اللواء تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب سابقا، ويدير اللقاء دكتور إبراهيم عبد الله.

في سياق متصل، وبالتزامن مع مع ذكري مولدها، يحتفي مركز الحرية للإبداع، في السابعة مساء، بالفنانة المطربة سيمون، وعرض للفيلم الذي شاركت في بطولته مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، “يوم مر ويوم حلو”. ويعقب العرض، ندوة يديرها الناقد الفني محمد كمال مبارك .



كما يعرض الفيلم في نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ يدير الندوة بسينما الهناجر، بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، ويلي العرض ندوة يقدمها ويديرها الناقد الفنى جمال عبد الناصر، بحضورخيرى بشارة مخرج الفيلم، والفنانة سيمون، والفنان الكبير محمد منير.

وفي الثامنة مساء، يحتضن مركز إبداع بيت السحيمي والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بشارع المعز، حفل فني تقدمه فرقة “أولاد النيل للفنون الشعبية”.

ــ “الناشز” في مكتبة مصر العامة

وفي الخامسة مساء، تعقد بمكتبة مصر العامة، بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة، أمسية لمناقشة رواية “الناشز” للكاتبة لمياء الخولي، ويناقش الرواية كلا من: دكتورة عزة هيكل، والناقد دكتور أحمد فرحات.

ورواية “الناشز” للكاتبة لمياء الخولي، تتناول المشكلات العصرية التي تعاني منها المرأة المصرية خاصة المتزوجات، من خلال خبرات الكاتبة الحياتية.

ــ تمشية مع لولو في الكتب خان

وفي السابعة والنصف، تقيم مكتبة الكتب خان، بمقرها بشارع دجلة بالمعادي، حفل إطلاق ومناقشة وتوقيع، أحدث إبداعات الكاتب محمد خير، مجموعته القصصية “تمشية مع لولو”، والصادرة حديثا عن الكتب خان . ويناقش المجموعة ويحاور الكاتب محمد خير، الكاتب الشاعر يحيي وجدي.

ــ ثورة الفانيليا في بيت السناري

وفي السابعة مساء، يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، ندوة ثقافية لمناقشة كتاب “ثورة الفانيليا .. رسائل من المطبخ”، للكاتبة هبة الله أحمد.

ويناقش الكتاب كل من: الناقد دكتور صلاح السروي، رئيس الهيئة العامة للكتاب السابق والناقد دكتور هيثم الحاج علي، الناقدة دكتورة رشا صالح، وتدير الأمسية دكتورة سارة قويسي.

ويتناول كتاب "ثورة الفانيليا.. رسائل من المطبخ"، عدد من الرسائل من داخل عالمها الذي تنجذب إليه باستمرار وهو "المطبخ"، فهي تخاطب ذاتها الحائرة، وتعيد ترتيب الأشياء، لتولد عددًا من الحيوات المتنوعة والخيالات.

وفي الواحدة ظهرا، تنظم مكتبة الإسكندرية الحوار الخامس ضمن سلسلة "حوارات الإسكندرية" بعنوان «المدن الإبداعية كمدخل نحو التنمية المستدامة».

ويشارك في اللقاء كلا من: دكتور علي عبد الرازق جلبي، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية. دكتور عادل المنشاوي، أستاذ العمارة وتخطيط المدن بالأكاديمية العربية للعلوم، ذكتور عبد الهادي قشيوط، رئيس قسم بحوث المواد الإلكترونية بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية. ويدير الجلسة النقاشية النائب المهندس إيهاب زكريا عطا الله.

ــ الطب والحياة بالمسرح الصغير

وفي السابعة مساء يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، لقاء بعنوان “الطب والحياة”، ضمن فعاليات نشاط الأوبرا الثقافي.

ويشارك في اللقاء حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، وتدير اللقاء وتحاور موافي الكاتبة إيمان عنان، ويتخلل اللقاء فقرات فنية وموسيقية.