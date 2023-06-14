يونس مخيون لـ"الشاهد": الإخوان رفضوا الحل السلمى لفض اعتصام رابعة

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إنهم كانوا يرفضون اعتصام رابعة، تمامًا لأنه ليس طريقًا لحل المشاكل ولكنه سيؤدي لصدام وتقسيم البلد ونرفضه جملة وتفصيلًا شرعًا وسياسيًا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان لديهم معلومات ووقائع تؤكد أن الإخوان رفضت الحل السلمي لفض اعتصام رابعة.

مليونية مدينة الإنتاج الإعلام

وتابع، أنه خلال مليونية مدينة الإنتاج الإعلام، خطب أحدهم وقال: "فيه ناس نتنظر ساعة الصفر ويرابطون في أماكن معينة في 10 أو 13 محافظة وينتظرون ساعة الصفر للخروج"، مشيرًا إلى أن محمد الصغير، أيده وقال إنه جاء من لقاء مع خيرت الشاطر وهو من أخبرهم وهذا كلام صبياني وليس له أساس من الصحة وأوصلنا لنتائج غير سليمة، ولا يوجد فيه رؤية شرعية ولا سياسية وغير مدروس.