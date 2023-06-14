الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: أغلبية الأمريكيين يشعرون بالتوتر نتيجة تزايد الضغوطات المالية

الأمريكيين يشعرون
الأمريكيين يشعرون بالتوتر

أكد تقرير أمريكي أن غالبية الأمريكيين يشعرون بالتوتر والقلق والإجهاد نتيجة تزايد الضغوطات المالية وارتفاع التضخم، ما ينعكس على الوضع المالي للأُسّر بسبب تراجع دوافع الادخار، ويعرض اقتصاد البلاد للخطر ويهدد بعواقب اقتصادية سلبية في المستقبل.

 

وقال موقع إذاعة "إن بي آر" الأمريكية، إن الأمريكيون متوترون جدًا. في مسح الإجهاد في أمريكا لعام 2022 الذي أجرته الجمعية الأمريكية لعلم النفس ، واستشهد المشاركون بالعنف والجريمة ، والمناخ السياسي والعرقي الحالي كمصادر مهمة للتوتر، ومع ذلك ، كان أكبر ضغوط على الإطلاق هو الاقتصاد: قال 83 في المائة من الناس إنهم تعرضوا للتوتر بسبب التضخم.

 

ويقدر مجلس كونفرنس بورد ، وهو مجموعة أبحاث تجارية غير هادفة للربح، احتمالية حدوث ذلك بنسبة 99% خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. تقول نماذج المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أن هناك احتمال بنسبة 67٪. يقول خبراء Bankrate أن هناك فرصة بنسبة 64 بالمائة. 

 

ومن الواضح أن الأرقام في كل مكان. لكن مهما قمت بتقسيم البيانات ، سواء أدخلناها عاجلاً أم آجلاً ، بشكل صارم أم ناعم ، يبدو الأمر كما لو أننا ندخل، وهو ما يعني المزيد من التوتر للكثير من الناس. والتوتر هو خبر سيء للاقتصاد. 

 

وتبحث ورقة عمل جديدة بعنوان "اقتصاديات الضغوط المالية" في ما يمكن أن يفعله الإجهاد للوضع المالي للأسرة، وهو تنبيه المفسد، وله آثار عميقة على أمة من المرجح أن تصبح مرهقة للغاية في العام المقبل.

 

أعد الورقة الاقتصاديين دميتري سيرجيف من جامعة بوكوني في ميلانو بإيطاليا ، وتشين ليان ويوري جورودنيشنكو من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، فلقد قاموا باستطلاع رأي مجموعة من 10000 ، من العمال الأمريكيين العاملين ، والتي تمثل السكان من حيث الجنس والعمر والمنطقة وإجمالي دخل الأسرة والتعليم. 

 

وطرحوا عليهم مجموعة من الأسئلة حول وضعهم المالي الحالي ، وطلبوا منهم التكهن حول كيفية تصرفهم إذا سادت ظروف مالية معينة في حياتهم.

 

 ووجدوا أن المشاركين في الاستطلاع ينقسمون إلى مجموعتين تقريبيتين، خبراء ماليون يفهمون أن الضغوط المالية يمكن أن تؤثر على الأرباح المستقبلية وبالتالي من المرجح أن تحمي أنفسهم من خلال الادخار ؛ والساذجة المالية ، الذين لا يستوعبون خطر الإجهاد المالي ، ويستمرون في الإنفاق والادخار (إذا قاموا بالادخار) كالمعتاد.

 

وجد الباحثون إن نسبة الأمريكيين الذين يشعرون بالتوتر المالي ترتفع بشكل مطرد على مدار الشهر ، حيث يتضاءل النقد المتوفر ، ثم ينخفض ​​بشكل حاد بنسبة 53% في بداية الشهر.

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