محافظ أسيوط: إحالة رئيس الكنترول ومعاونيه للتحقيق لتسريب نتائج الامتحانات

قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة والشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق العاجل في ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام من تسريب بعض نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022 / 2023 وذلك قبل اعتمادها من الوزير المحافظ ،مساء اليوم الثلاثاء.



كما تم كليف وكيل وزارة التربية والتعليم بفحص الواقعة واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية تجاه الواقعة واحالة رئيس كنترول الشهادة الاعدادية ومعاونيه للتحقيق.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير المحافظ مساء اليوم الثلاثاء بديوان عام المحافظة بحضور عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية وممدوح جبر مدير ادارة المتابعة الميدانية بالمحافظة والعديد من الصحفيين والاعلاميين بالمحافظة.



وأشار محافظ أسيوط إلى إنه فور ورود معلومات عن تسريب بعض نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية العامة للفصل الدراسى الثاني 2022/ 2023 ونشرها على بعض المواقع الالكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وذلك قبل اعتمادها رسميًا من الوزير المحافظ مما أثار حالة من البلبلة بين أولياء الأمور فقرر تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش والمتابعة والشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم من اجراءات خلال 24 ساعة وتكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بفحص الواقعة واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية لمحاسبة المقصرين والمتسببين في الواقعة.

كما قرر المحافظ إحالة رئيس كنترول الشهادة الإعدادية بالمحافظة ومعاونيه إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم في الواقعة لمعرفة المتسببين في التسريب ومحاسبتهم، لافتًا إلى إنه سيصدر قرارات عاجلة تخص الواقعة خلال الساعات القادمة.



يذكر أن محافظ أسيوط قد اعتمد مساء الثلاثاء عقد بديوان عام المحافظة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 77.3% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 76.20% للإعدادية المهنية فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 62.5 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 75.3 % مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.