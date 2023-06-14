الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الروسية: أوكرانيا تتكبد خسائر بشرية كبيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

الجيش الروسى
الجيش الروسى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك وفي منطقة أرتيوموفسك (باخموت) تكبدت خسائر بأكثر من 600 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وقال بيان للدفاع الروسية، الثلاثاء: "لقد واصلت وحدات من القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي محاولاتها القيام بعمليات هجومية في اتجاه جنوب دونيتسك وفي منطقة مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، مشيرًا إلى أن نظام كييف شن هجومًا بوحدات تشكلت على عجالة من بقايا الألوية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة "فريموفسكي".


وأضاف البيان: "صدت القوات الروسية في منطقة (ماكاروفكا) بدونيتسك ثلاث هجمات من قبل وحدات أوكرانية معززة بالدبابات والمركبات القتالية المدرعة"، منوهًا بأن الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية صدت جميع الهجمات ودمرت 8 ناقلات جند تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.


وأشار البيان إلى أن القوات الفضائية الروسية عبر هجمات بعيدة المدى وعالية الدقة دكت أماكن تمركز احتياطيات تشغيلية وعملياتية ومستودعات ذخيرة وأسلحة أجنبية الصنع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، موضحًا أنه تمت إصابة جميع المواقع المستهدفة إثر الضربات المتناهية الدقة للقوات الفضائية الروسية.

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