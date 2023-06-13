الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحقيقات موسعة مع عصابة ثلاثية غسلت 450 مليون جنيه من تجارة المخدرات

متهمين
متهمين

فتحت الجهات المختصة، تحقيقات موسعة مع 3 متهمين غسلوا 450 مليون جنيه، من حصيلة تجارة المواد المخدرة، ومحاولة إصباغها الصبغة الشرعية، عن طريق تشغيلها في مجالات مختلفة لإخفاء المصادر الرئيسية لتلك الأموال.

وقامت جهات التحقيق المختصة بمواجهة المتهمين الثلاثة بمحضر تحريات المباحث في القضية، والتي كشفت قيامهم باستخدام أنشطتهم الإجرامية في مجال تجارة المواد المخدرة، لتحقيق أرباح غير مشروعة وقيامهم بغسل تلك الأموال التي تحصلوا عليها من تجارة المخدرات وقيمتها 450 مليون جنيه.

كانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص  لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقدرت تلك الممتلكات بـ ( 450 مليون جنيه تقريباً ) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أرباح غير مشروعة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الأمن الوطني - الجهات المختصة تحقيق أرباح غير مشروعة تجارة المواد المخدرة تجارة المخدرات المخدرات والأسلحة ترويج المواد المخدرة

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