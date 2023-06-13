غدًا.. "مسجد السلطان حسن" فى أمسية بمركز الثقافة السينمائى

يقيم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني، غدًا، أمسية سينمائية، وذلك بعرض كل من فيلم "مسجد السلطان حسن" للمخرج أشرف حامد الذي يعد واحدًا من أعرق الآثار الإسلامية بالقاهرة، وفيلم "زخارف عربية" للمخرج عبدالقادر التلمساني والفيلم يعد رؤية سينمائية لفتون الزخرفة العربية في العمارة الإسلامية وأعمال نحت الخشب والزجاج المعشق.

تشرف على الفعاليات الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وتقام عروض مركز الثقافة السينمائية في السابعة مساءً بمقر مركز الثقافة السينمائية بـ ٣٦ ش شريف، حيث إن جميع فعاليات المركز القومي للسينما مجانية للجمهور العام.