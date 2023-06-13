"العربية للتنمية الإدارية" تشارك فى اجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربى بتونس

شاركت المنظمة العربية للتنمية الإدارية ممثلة بالدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة، في ورشة العمل الخاصة بالتمويل الذاتي، وذلك على هامش الدورة العادية رقم 55، للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، والتي تنعقد خلال الفترة من 13-15 يونيو، بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية -بالجمهورية التونسية.

ويشارك بأوراق عمل في هذه الورشة، عدد من المنظمات والاتحادات العربية المنبثقة عن جامعة الدول العربية وغيرها، وهي اتحاد إذاعات الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، واتحاد المصارف العربية.

وتهدف الورشة إلى استعراض التجارب المتميزة للمنظمات التي تعتمد على التمويل الذاتي للاستفادة من تجاربها، ومن أجل تشجيع بقية المنظمات والاتحادات على المضي قدمًا نحو التحول إلى التمويل الذاتي، بما يدعم موازناتها ويقلص الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء.