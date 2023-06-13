الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مفاجأة خلال حملة تفتيش.. ضبط عامل انتحل صفة طبيب بالبحيرة (صور)

الحملة
الحملة

قام فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة بقيادة الدكتور عبدالحميد الطيباني، وبالتنسيق مع إدارة التحرير الصحية بقيادة الدكتور صلاح السراج، بتنظيم حملة للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة بمركز التحرير، قادها الدكتور أحمد الذهبي.

وتمكنت الحملة من ضبط حاصل على دبلوم زراعي، انتحل صفة طبيب علاج طبيعي، أثناء أداء الجلسات لـ3 مرضى، من بيهم سيدة مسنة.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أن فريق العلاج الحر قام بضبط المتهم وتم تسليمه لقسم الشرطة.

وتحرر محضر انتحال صفة طبيب علاج طبيعي، ومزاولة مهنة طبية دون تصريح، وكذا ممارسة نشاط طبي فى منشأة غير مرخصة، كما تم غلق المكان بمعرفة اللجنة لحين صدور قرار النيابة.

 

 

إدارة التحرير إستمرار الحملات المكبرة التراخي استمرار الحملات الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور هاني الدكتور هانى جميعة

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