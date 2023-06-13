بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب "ميكروباص" بطريق البحيرة الزراعي

أصيب منذ قليل، 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة “ميكروباص” أمام قرية بردلة بدائرة مركز كفر الدوار بالطريق الزراعي في محافظة البحيرة، و تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقي اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة كفر الدوار، بانقلاب سيارة “ميكروباص” أمام قرية بردلة بمركز كفر الدوار بالطريق الزراعي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتبين إصابة كل من "أحمد حمدي عبد الله" 27 عاما، مصاب بكسر بالساق اليسرى، كريم فرحات شحاته، 26 عاما، مصاب بكدمة بالرأس وما بعد الارتجاج، مسعود ابراهيم سعد، 22 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، عبد الباسط أحمد عبد الناصر، 22 عاما، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، أكرم هاشم السيد، 22 عاما، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

كما أصيب "أحمد حسن علي" 25 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد مصطفي عبدالفتاح، 20 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و عبدالله عبدالصادق محمود، 19 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وجاري تقديم الاسعافات اللازمه للمصابين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.