بالتزامن مع محاكمته.. 37 تهمة تُهدد باعتقال "ترامب" اليوم

يواجه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب 37 تهمة في لائحة اتهام فيدرالية ناشئة عن تحقيق وزارة العدل الأمريكية في حيازته لوثائق سرية في ممتلكاته في مار إيه لاغو.

ويحاكم “ترامب” رسمياً اليوم الثلاثاء، في محكمة ميامي، وسط اعتقادات هيئة المحلفين الفيدرالية حول كفاية الأدلة لتوجيه الاتهامات للرئيس السابق.

ماهي أبرز التهم الموجهة لترامب؟

- يتهم المدعون الفيدراليون “ترامب” بالاحتفاظ المتعمد بأسرار الدفاع الوطني في انتهاك لقانون التجسس.

- التآمر لعرقلة العدالة.

- إخفاء المستندات والإدلاء ببيانات كاذبة.

- تتعلق 31 تهمة بكل وثيقة مزعومة بحوزته.

- 5 تهم تتعلق بإخفاء “ترامب” للوثائق السرية، وتهمتان تتعلقان بإصدار بيانات كاذبة.

- حيازة “ترامب” لوثائق سرية تُعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر.

- “ترامب” يواجه تهمًا بارتكاب انتهاكات بموجب قانون التجسس، الذي استندت إليه وزارة العدل ضد المترجم السابق لوكالة الأمن القومي Reality Winner بينما كان ترامب رئيساً في عام 2018.

وتتضمن الوثائق وثائق صُنفت بأنها "سرية" و "سرية للغاية" ، تتعلق بإيجازات استخبارات البيت الأبيض، والنشاط العسكري الأجنبي، والتواصل مع القادة الأجانب، والتأثيرات العسكرية الأجنبية على المصالح الأمريكية، والاتصالات مع زعيم أجنبي، ووثيقة تتعلق بالأسلحة النووية الأمريكية، وأخرى تتعلق بالقدرات النووية لحكومة أجنبية.

هل يتعرض “ترامب” للاعتقال؟

ووفقاً لشبكة “سي ان بي اس” الامريكية، يستسلم ترامب ويواجه الاعتقال، حيث سيُحاكم رسميًا في محكمة اتحادية في ميامي بعد أن اعتقدت هيئة محلفين فيدرالية كبيرة أن هناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات ضده، ويمكن أن تشمل العقوبة المحتملة ، في حالة إدانتها ، عقودًا في السجن.

وقد نفى مرارًا ارتكاب أي مخالفات، وأعلن أن التحقيقات ضده "مطاردة ساحرات".

ومن المتوقع أن يقدم المدعون الفيدراليون أدلة دامغة على أن الرئيس السابق ضلل محامييه عن عمد وتعمد بشأن احتفاظه بوثائق حساسة بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021 بعد خسارة محاولته لإعادة انتخابه.

من بين أكوام الوثائق التي كانت بحوزته عندما جمعها عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي 102 وثيقة سرية - 27 كانت في مكتبه ، و 75 في المخزن ، و 17 وثيقة "سرية للغاية" كانت من بينها ، وفقًا للمدعين العامين.