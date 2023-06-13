حماة وطن: الأمن الغذائى مرتبط بوضعنا الحالى فى الزراعة

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، وأمين عام أمانة اللجان النوعية المتخصصة، إن مصر كانت سلة الغذاء لأوروبا، مؤكدًا أن الأمن الغذائي مرتبط بوضعنا الحالي في الزراعة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأمن الغذائي مرتبط بالرصد، وهل نملك خريطة لما ستتم زراعته وخطط الزراعة المستقبلية لأن هذا يوفر فكرة الأمن الغذائي، وهذه من الأفكار التي طرحها حماة الوطن بشكل قوي وهي الخريطة الزراعية ونظام التكويد فيما يخص أنظمة الري، وأي المحاصيل أهم، وربط كل ذلك بهيئة قومية.

أبرز التحديات في الزراعة

وعن أبرز التحديات قال إنه يجب رصد لكل عملية الزراعة، وهل هي منسقة ومقصودة بشكل كامل وهل هناك معلومات كاملة يمكن الاعتماد عليها لتوجيه المزارع، مؤكدًا أننا نحتاج لدعم مراكز البحوث الزراعية بشكل قوي.