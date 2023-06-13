الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 81 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة فى دمياط

أملاك الدولة
أملاك الدولة

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على تكثيف الجهود لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية؛ تزامنًا مع أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ٢١.

وتمكنت الجهات المنفذة من إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة ٢٧٢م متر مربع بمركز ومدينة الزرقا، حيث شملت إزالة قطعتي أرض ولاية الري بمساحة ١٥٢متر مربع، وأخرى بمساحة ١٢٠متر مربع ولاية الإدارة العامة؛ لحماية وتطوير نهر النيل بمركز ومدينة الزرقا.

الجدير بالذكر أن حملات الإزالة التى جاءت ضمن المرحلة الثانية للموجة ٢١ أسفرت عن إزالة ٧٧ حالة تعد بالمباني بمساحة ٧٧٤٣متر مربع، بجانب ٤ حالات تعد على الأراضي الزراعية حتى اليوم.

دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط أملاك الدولة منال عوض

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