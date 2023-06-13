رئيس "الزراعة بالشيوخ": الأزمات الأخيرة أوضحت أهمية الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى للمحاصيل

قال المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الزراعة تبنى على أمرين توسع رأسي، وأفقي وما هي الخطوات التي تتم فيها، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني، ناقش اليوم جميع النقاط للوصول لتوصيات نستطيع رفعها بصورة مجمعة، بحضور كل الطوائف والمختصين عن الجهات الحكومية، ومناقشة الإنجازات التي تمت وكيف نطورها وننميها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأمن الغذائي مختلف عن الاكتفاء الذاتي، فالأخير دول كثيرة في العالم لا تحققه، ولكن يكون لديها أمن غذائي أي رصيد من السلع الاستراتيجية كاف يسمح لنا بأن نتبادل مع دول أخرى لنحقق الكفاية.

نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح 50%

وأشار إلى أن أهم المحاصيل التي تهمنا في مصر الخاصة بالغذاء والقمح ونسبة الاكتفاء الذاتي منه 50% ننتج 10 ملايين طن ونستورد 10 ملايين طن للاكتفاء الذاتي والأزمة الماضية أوضحت أهمية الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل.