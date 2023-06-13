الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يناقش نسبة تنفيذ الأعمال بمستشفى طنطا العام والأورام الجديد

محافظة الغربية
محافظة الغربية

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي لمشروعي مستشفى طنطا العام ومستشفى الأورام الجديد والجاري العمل بهما حاليًا بسبرباي مركز طنطا، وذلك بحضور كل من الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، المهندس أيمن صدقي رئيس قطاع غرب كهرباء الغربية، واستشاريين المشروعين.


وأكد رحمي، حرصه على متابعة العمل في المستشفى من خلال الاجتماعات والجولات الميدانية حتى يتم الانتهاء منها ودخولها للخدمة طبقًا للجدول الزمني، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، مؤكدا تذليل كافة التحديات التي تعوق نهو الأعمال من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية، ومتابعة حل كافة التحديات والتعامل الفوري معها.


وخلال الاجتماع ناقش المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بمستشفى الأورام الجديد بسبرباي، والمقامة على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن تضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لخدمة 15 مليون نسمة، حيث يتكون المبنى الرئيسي من 4 مبانٍ تشمل (مبنى رئيسي، مبنى العيادات الخارجية، مبنى الطب النووي والعلاج الإشعاعي، المبنى الإداري والمخازن)، بطاقة استيعابية 266 سريرا (170 سرير داخلي، 26 سرير عزل زرع نخاع، 60 سرير رعاية مركزة، 10 غرف عمليات)، فضلاً عن قسم متكامل للعلاج الإشعاعي و20 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية المتعلقة بالأورام، إلى جانب قسم متكامل للأشعة يضم (2 أشعة مقطعية، 2 أشعة عادية، مسح ذري، جاما كاميرا، ماموجرام)، كما تضم المستشفى قسم للعلاج الكيماوي بطاقة استيعابية (54 كرسي كيماوي، 6 أسرة)، وقسم للمعامل يضم (بنك دم،كيمياء، هيماتولوجي، باثولوجي، جيني، مايكروبيولوجي، مناعة، هيستولوجي، PCR  لمختلف الفئات العمرية).


واستكمل المحافظ اجتماعه بمناقشة الموقف التنفيذي لمستشفى طنطا الجديدة، والبالغ نسب نهو الأعمال بها 86%، حيث تقام المشفى على مساحة 13100 م2 بتكلفة 618 مليون جنيه، لتكون جاهزة خلال هذا العام بديلة عن مستشفى المنشاوي العام، حيث تضم أقسام طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة، إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى.

رحمي يناقش نسبة تنفيذ الأعمال بمستشفتي طنطا العام والأورام الجديد أسامة بلبل وكيل وزارة 2 مليون جنيه الجارى تنفيذها التخصصات الطبية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الخدمات الطبية المقدمة تضم كافة التخصصات خلال الاجتماع خدمات الطبية

الأكثر قراءة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. توفير أثاث لائق وأجهزة كهربائية لمنزل الطالبة "منة الله عماد"

«الدستور» فى زيارة لـ«رهبان الصحراء».. منفى اختيارى لأجل «الرب» ونجدة الضائعين (معايشة)

"البورصة" تغرم شركتين 10 آلاف جنيه

محطة «تحيا مصر».. أكبر مشروع لتحويل البلاد إلى مركز تجارة عالمى

"فرحات" يجتمع بمجالس كليتى الصيدلة والتربية النوعية لاختيار القيادات الجامعية

اعتماد النظام الأساسى لصندوق التكافل بشركة النصر للتعدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس "الوطنى الفلسطينى" يطالب البرلمانات الدولية بكبح إرهاب الحكومة الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة