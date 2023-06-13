الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: موسيمانى يفسخ عقده مع أهلى جدة

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

أكدت تقارير صحفية أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فسخ عقده مع نادي أهلي جدة السعودي.

وتولى موسيماني تدريب فريق أهلي جدة، ليقوده للفوز بدوري يلو، والعودة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وبحسب شبكة “SABC Sport" الجنوب إفريقية، فإن موسيماني أصبح متاحًا في الميركاتو، بعد أن أنهى عقده مع الأهلي السعودي، عقب أسابيع قليلة من فوزه بدوري يلو، ما يعني أنه يمكنه اتخاذ أي اتجاه يريده في مسيرته.

وأوضح التقرير أن إنهاء موسيماني لعقده لم يكن مفاجئًا، حيث أكد مؤخرًا في وسائل الإعلام السعودية، أنه لم يتلق راتبه منذ 4 أشهر، تحديدًا منذ يناير.

وذكرت الشبكة أن موسيماني أرسل من خلال ممثليه القانونيين، خطابًا إلى النادي الأهلي، قبل 15 يومًا، يبلغهم فيه برغبته إنهاء العقد.

وأضافت الشبكة أن الخطوة التالية ستكون إرسال رسالة أخرى تطالبهم بدفع ما هو مستحق له وجهازه الفني المكون من ماهير دافيدز وموسى ماتلابا وكايل سولومون، إضافة إلى كابيلو رانجواجا، إضافة أيضًا لـ مكافآت العودة لدوري روشن والفوز بدوري يلو، كما كان منصوصًا في العقد.

وأشار التقرير إلى أن فسخ العقد سيتبعه إرسال خطاب تلك الخطوة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث توضح لوائح هيئة إدارة كرة القدم العالمية أن اللاعب أو عضو الجهاز الفني الذي لم يتم دفع أجره خلال شهرين ، أنه يمكنه المضي قدمًا وإنهاء العقد.

يُذكر أن موسيماني كان لديه بند في عقده بالاستمرار تلقائيًا مع الفريق حال العودة لدوري روشن.

وتابعت الشبكة أن موسيماني لديه عدة عروض في منطقة الخليج، إضافة لعدد من أفضل المنتخبات الأفريقية، بالإضافة لبعض أندية شمال أفريقيا.

ورحل موسيماني عن تدريب الأهلي قبل عام، ليتولى بعد ذلك تدريب أهلي جدة ويقودهم للعودة لدوري المحترفين السعودي.

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