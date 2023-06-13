الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو "الشيوخ" عن إنشاء مقبرة الخالدين: القرار يعالج المشكلة بشكل شامل

مقبرة الخالدين
مقبرة الخالدين

علق النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مقبرة الخالدين لتضم رفات رموز وعظماء مصر.

وقال فريد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" إن إنشاء مقبرة الخالدين قرار أكثر من ممتاز، كما أن الرئيس وجه بدراسة أوضاع باقي مقابر مصر القديمة والسيدة نفيسة.

وتابع: "القرار يعالج المشكلة بشكل شامل، وليس فقط للأدباء والعظماء، لكن الرئيس أيضًا وجه اللجنة بتقييم المقابر العائلية لباقي المواطنين ووضع مجموعة من البدائل".

وأكد أن هذا القرار يثبت كالعادة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع العديد من الملفات والمجريات على الساحة في مصر رغم كل الملفات الأخرى المهمة.

مقبرة الخالدين انشاء مقبرة الخالدين النائب محمد فريد النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ الحياة اليوم قناة الحياة

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