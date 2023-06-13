محافظ المنيا: إنشاء وحدة لمشروع أيادى مصر ومعرض للمنتجات الحرفية والتراثية

قرر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إنشاء وحدة "أيادى مصر" للتسويق الإلكترونى بديوان عام المحافظة لتكون مقرا إداريا وتجهيزه وتأهيله لتمكين فريق عمل الوحدة من استقبال المنتجين والقيام بأداء مهامهم فى سهولة ويسر وإقامة معرض دائم لعرض منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والتراثية، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لدعم منتجات الحرفيين ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية.



جاء ذلك الاجتماع الذى عقده المحافظ مع الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، والدكتورة مريم سراج الدين مدير مشروع "أيادى مصر" بوزارة التنمية المحلية ووليد كامل مدير"مشروعك" لبحث سبل دعم المحافظة لكافة أنشطة منصة أيادى مصر والمشروعات التى تتبناها فى خدمة قطاع منتجى وصناع الحرف اليدوية والتراثية لما تتميز به مدن وقرى محافظة المنيا وتمكينهم من عرض منتجاتهم وتسويقها محليا وعالميا بما يليق باسم مصر.

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