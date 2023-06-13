«أُذنب ثم أَتُوب ثم أُذنب».. وأمين الفتوى: استمر على هذه الحال (فيديو)

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عن حكم من يرتكب ذنبًا ثم يتوب ثم يعود إلى نفس الذنب مرة أخرى؟

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، الثلاثاء: "نحن نظل على هذه الحالة، كلما عاد إلى الذنب جدد التوبة ربنا سبحانه وتعالى خلقنا على هذه الفطرة التى تضعف أحيانًا وعلينا التوبة وتجديدها، وهو ما أبلغنا عنه سيدنا محمد (ص)".

واستكمل: "هذه ليست دعوة لارتكاب الذنوب، وإنما دعوة لتجديد التوبة"، مستشهدًا بالحديث الشريف فيما يحكى عن ربه عز وجل قال: "أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْباً. فَقَالَ: اللّهُمّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىَ: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْباً، فَعَلِمَ أَنّ لَهُ رَبّا يَغْفِرُ الذّنْبَ، وَيَأْخُذَ بِالذّنْبِ. ثُمّ عَادَ فَأَذْنَبَ. فَقَالَ: أَيْ رَبّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىَ: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْباً. فَعَلِمَ أَنّ لَهُ رَبّا يَغْفِرُ الذّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذّنْبِ. ثُمّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيْ رَبّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىَ أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبَاً. فَعَلِمَ أَنّ لَهُ رَبّا يَغْفِرُ الذّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذّنْبِ. اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ".

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