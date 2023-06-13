جائزة ابن خالدون "سنغور للترجمة" تستقبل الأعمال المرشحة حتى 15 يونيو

أعلن اتحاد الناشرين العرب، برئاسة الناشر محمد رشاد، عن فتح باب الترشح لجائزة ابن خلدون "سنغور للترجمة" في دورتها السادسة عشرة لعام 2023؛ بالتعاون بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، والتي تعني بالترجمة من وإلى اللغتين العربية والفرنسية في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وتبلغ قيمة الجائزة عشرة آلاف أورو (10000 يورو).

ترسل ملفات الترشح عن طريق البريد الإلكتروني إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أو المنظمة الدولية للفرنكوفونية، وتغلق الجائزة باب استقبال ملفات الترشح فى 15 يونيو 2023.

أُحدثت الجائزة في عام 2007 بموجب اتفاق تعاون بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والمنظمة الدولية للفرنكوفونيّة سعيًا منهما إلى دعم التنوع الثقافي واللغوي وتشجيعا على كل أشكال التبادل الثقافي بين الـوطـن العـربـي والفضاء الفرنكفوني.

وجائزة ابن خلدون- سنغورـ وفق مصادر "الألكسو" ـ تُعنى بالترجمة من وإلى اللغتين العربية والفرنسية، في الأدب والعلوم والإنسانية والاجتماعية، وتهدف إلى الإسهام في التعريف المتبادل للثقافتين العربية والفرنسيّة، وتُمنح سنويّا بالتّداول لأفضل نصّ مُعرّب من الفرنسيّة إلى العربيّة وأفضل ترجمة من العربيّة إلى الفرنسيّة، وقيمة الجائزة هي 10 آلاف يورو تمنحها "الألكسو" و منظمة الفرنكفونيّة مناصفة.

وليوبولد سيدار سنغور(1906-2001) والذّي تحمل الجائزة اسمه هو أول رئيس للسينغال وهو شاعر وأديب، وأحد أهمّ المفكرين الأفارقة في القرن العشرين .

ويشترط للمترشح للجائزة أن يشارك بكتاب واحد تمت ترجمته من العربية إلى الفرنسية أو من الفرنسية إلى العربية في مجالات الأدب أو العلوم الإنسانية والاجتماعية وأن يكون عملا منشورا وترجمة أولى وحديثة (3 سنوات على أقصى تقدير).