الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإليزيه: ولى العهد السعودى يلتقى "ماكرون" فى باريس الجمعة المقبل

ماكرون وبن سلمان
ماكرون وبن سلمان

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، عن أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يزور فرنسا يوم الجمعة المقبل، للقاء ماكرون في باريس. 

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها، إن ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

وكان آخر اللقاءات التي جمعت ولي العهد السعودي و"ماكرون" بالعاصمة الفرنسية، في يوليو 2022. 

وفي نوفمبر الماضي، التقى ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان بقادة الدول، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك.

ماكرون بن سلمان فرنسا السعودية

الأكثر قراءة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. توفير أثاث لائق وأجهزة كهربائية لمنزل الطالبة "منة الله عماد"

«الدستور» فى زيارة لـ«رهبان الصحراء».. منفى اختيارى لأجل «الرب» ونجدة الضائعين (معايشة)

"البورصة" تغرم شركتين 10 آلاف جنيه

"فرحات" يجتمع بمجالس كليتى الصيدلة والتربية النوعية لاختيار القيادات الجامعية

محطة «تحيا مصر».. أكبر مشروع لتحويل البلاد إلى مركز تجارة عالمى

الإليزيه: ولى العهد السعودى يلتقى "ماكرون" فى باريس الجمعة المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس "الوطنى الفلسطينى" يطالب البرلمانات الدولية بكبح إرهاب الحكومة الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة