الإليزيه: ولى العهد السعودى يلتقى "ماكرون" فى باريس الجمعة المقبل

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، عن أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يزور فرنسا يوم الجمعة المقبل، للقاء ماكرون في باريس.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها، إن ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

وكان آخر اللقاءات التي جمعت ولي العهد السعودي و"ماكرون" بالعاصمة الفرنسية، في يوليو 2022.

وفي نوفمبر الماضي، التقى ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان بقادة الدول، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك.