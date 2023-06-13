استمر لـ3 سنوات.. تحقيق بريطاني يدرس التداعيات المحتملة لوباء كورونا

افتتح تحقيق عام ضخم لمدة ثلاث سنوات في تعامل حكومة المملكة المتحدة مع الاستجابة لـ “COVID-19” اليوم الثلاثاء، بالتساؤل عما إذا كان من الممكن تجنب بعض المعاناة والموت من خلال التخطيط الأفضل - وما إذا كان خروج بريطانيا المعقد والمطول من الحرب العالمية الثانية، صرف الاتحاد الأوروبي انتباه السلطات عن الاستعداد للتهديدات المحتملة.

وقال المحامي هوغو كيث، مستشار التحقيق، وفقًا لوكالة “اسوشتيد برس” الامريكية، إن جائحة فيروس كورونا تسببت في "الموت والمرض على نطاق غير مسبوق" في بريطانيا، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل “كوفيد 19” كسبب لوفاة لـ226،977 شخصًا في المملكة المتحدة.

وتابع: “القضية الرئيسية هي ما إذا كان هذا التأثير حتميًا”، و"هل كانت تلك العواقب الوخيمة حتمية ، أم كان من الممكن تجنبها أو يمكن التخفيف من حدتها؟"

وحمل مجموعة من الأشخاص الذين فقدوا أقاربهم بسبب COVID-19 صورًا لأحبائهم خارج مكان التحقيق ، وهو مبنى مكاتب مجهول في لندن، حيث بدأ اليوم الأول من جلسات الاستماع العامة بفيديو مدته 17 دقيقة وصف فيه الناس الأثر المدمر للوباء عليهم وعلى أحبائهم.

وأشادت القاضية المتقاعدة هيذر هاليت ، التي تقود التحقيق، بالوقفة الاحتجاجية الكريمة للعائلات، وقالت إن التحقيق يجري "نيابة عنهم ونيابة عن الملايين الذين عانوا وما زالوا يعانون" بسبب COVID-19.

وتعد حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء في بريطانيا من أعلى المعدلات في أوروبا، وكانت قرارات حكومة رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون موضع نقاش لا ينتهي.، ووافق جونسون في أواخر عام 2021 على إجراء تحقيق بعد ضغوط من العائلات الثكلى.

ويعقد التحقيق جلسات استماع حتى عام 2026، يحقق من خلالها في استعدادات المملكة المتحدة لمواجهة الوباء، وكيف استجابت الحكومة وما هي الدروس التي يمكن تعلمها للمستقبل.

ومن المتوقع أن يمثل كبار العلماء والمسؤولون بمن فيهم جونسون كشهود. هاليت، التي تتمتع بسلطة استدعاء الأدلة واستجواب الشهود تحت القسم، تخوض حاليًا معركة قانونية مع الحكومة بشأن طلبها رؤية مجموعة غير محررة من الدفاتر والمذكرات ورسائل WhatsApp بين جونسون ومسؤولين آخرين.

وغالبًا ما تكون الاستفسارات العامة في المملكة المتحدة شاملة ، ولكنها نادرًا ما تكون سريعة. بدأ تحقيق في حرب العراق عام 2003 وتداعياتها في عام 2009 وأصدرت تقريرها المؤلف من 2.6 مليون كلمة في عام 2016.