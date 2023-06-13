الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

متفوقًا على صلاح.. "أليسون" يتوج بجائزة أفضل لاعب في ليفربول

أليسون
أليسون

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا اليوم الثلاثاء، تتويج البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق بجائزة أفضل لاعب خلال موسم 2022-2023.

“بيكر” تفوق على نحمنا المصري محمد صلاح وظهير الفريق ترينت ألكسندر أرنولد، بتصويت من الجماهير.

وحصد بيكر الجائزة لأول مرة في مسيرته مع الريدز حيث حافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة مع الريدز هذا الموسم.

و خاض محمد صلاح 51 مباراة مع ليفربول في جميع البطولات، منها 38 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 2022/ 2023.

وخلال المباريات، سجل محمد صلاح 30 هدفًا فى جميع البطولات منها 19 هدفًا في الدوري و11 هدفا فى باقى البطولات.

وأصبح هدّاف ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي متفوقًا على روبي فاولر، بعدما سجل هدفه الـ129 أمام مانشستر يونايتد، بينما أنهى الموسم بتسجيل 137 هدفًا.

وتواجد في المركز الخامس في قائمة ترتيب الهدافين التاريخيين لليفربول برصيد 186 هدفًا، عندما سجل آخر أهدافه في مرمى برينتفورد، ليُعادل إنجاز الأسطورة ستيفن جيرارد.

وتمكّن محمد صلاح من معادلة إنجاز الإيفواري ديديه دروجبا كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلًا للأهداف في دوري أبطال أوروبا، برصيد 44 هدفًا لكل منهما.

وأصبح صلاح هدّاف ليفربول التاريخي في جميع بطولات أوروبا برصيد 42 هدفًا، متفوقًا على ستيفن جيرارد.

محمد صلاح صلاح اليسون بيكر أليسون ليفربول الإنجليزي

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